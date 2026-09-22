Xác định đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết ASIAD 20

Tối 22-9, trên sân Paloma Mizuho, U23 Hàn Quốc chơi lấn lướt trước U23 Saudi Arabia, nhưng phải đến hiệp 2 mới có bàn thắng. Từ phút 67 đến phút 69, lần lượt Shin Min-ha và Kim Myeong-jun lập công giúp đại diện xứ kim chi thắng chung cuộc 2-0.

Đội hình U23 Hàn Quốc trong trận thắng U23 Saudi Arabia 2-0. Ảnh: KFT

Do U23 Iraq rút lui, bảng D chỉ còn 3 đội. U23 Hàn Quốc đứng đầu bảng C sau thành tích 2 trận toàn thắng. Xếp sau là U23 Saudi Arabia với 3 điểm.

Tại tứ kết, U23 Hàn Quốc sẽ gặp U23 Việt Nam. Trước đó, dù thua U23 Uzbekistan 0-2, U23 Việt Nam vẫn giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng C. Trong khi đó, U23 Uzbekistan sẽ gặp U23 Saudi Arabia. Hai cặp tứ kết còn lại sẽ được xác định vào ngày 23-9.

Lịch sử ASIAD ghi nhận các đội bóng Hàn Quốc toàn thắng trước các đội bóng Việt Nam, với tỷ số 4-0 tại vòng bảng ASIAD năm 1998, 2-0 vòng bảng ASIAD năm 2006 và 3-1 ở bán kết ASIAD năm 2018.

Tại vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 diễn ra hồi tháng 1, U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc trong trận tranh huy chương đồng. Khi ấy, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hòa U23 Hàn Quốc 2-2, nhưng thắng 7-6 trong loạt sút luân lưu.

Thành tích của U23 Việt Nam tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20. Ảnh: VFF

Dù vậy, U23 Việt Nam tại ASIAD 20 không có sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, lực lượng cũng thiếu vắng đi nhiều cầu thủ trụ cột. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng, hướng tới mục tiêu tranh huy chương vàng Á vận hội.

U23 Hàn Quốc cũng tận dụng tối đa 3 suất cầu thủ trên 23 tuổi, là Lee Gi-hyuk, Eom Ji-sung và Yang Hyun-jun. Trong khi đó, U23 Việt Nam không tận dụng suất cầu thủ trên 23 tuổi.