Xác định đối thủ của U15 Việt Nam tại chung kết World Cup

U15 Việt Nam gặp đối thủ mạnh tại chung kết World Cup. Ảnh: Internet.

U15 Việt Nam đã giành quyền vào trận chung kết tranh hạng 81–82 sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước chủ nhà Azerbaijan. Đây là kết quả mang ý nghĩa tích cực, cho thấy sự tiến bộ đáng ghi nhận của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn về bản lĩnh và khả năng ứng phó với áp lực.

Trong cuộc đối đầu với Azerbaijan, U15 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng tạo lợi thế bằng hai bàn thắng sớm. Khởi đầu thuận lợi giúp đội bóng áo đỏ nắm quyền kiểm soát thế trận, nhưng những phút tiếp theo lại chứng kiến sức ép ngày càng lớn từ đội chủ nhà.

Azerbaijan nỗ lực đẩy cao đội hình, tìm kiếm bàn gỡ và khiến hàng phòng ngự Việt Nam phải hoạt động vất vả. Dù đối thủ thu hẹp cách biệt, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung cần thiết để bảo toàn chiến thắng 3-2.

Ở trận bán kết còn lại, U15 Hungary đã vượt qua Afghanistan theo kịch bản đầy kịch tính. Bị dẫn trước 0-2, đại diện châu Âu vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội và ghi liền hai bàn để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Hai đội sau đó phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu, nơi Hungary giành chiến thắng với tỷ số 5-4.

Như vậy, U15 Hungary sẽ là đối thủ của Việt Nam trong trận tranh hạng 81–82. Trong khi Afghanistan và Azerbaijan sẽ đối đầu ở trận tranh hạng 83–84.

Đáng chú ý, màn ngược dòng của Hungary trước Afghanistan gợi lại ký ức không mấy vui vẻ với U15 Việt Nam. Ở trận đấu đầu tiên thuộc nhóm trình độ C, đội bóng áo đỏ từng dẫn Rwanda 2-0 nhưng để đối thủ gỡ hòa 2-2, trước khi thất bại 2-4 trong loạt sút luân lưu.

Chính vì vậy, chiến thắng trước Azerbaijan lần này càng có ý nghĩa đặc biệt. Dù vẫn để đối thủ thu hẹp khoảng cách sau khi tạo được lợi thế lớn, U15 Việt Nam đã không lặp lại sai lầm trước Rwanda. Các cầu thủ biết cách đứng vững trước sức ép, bảo vệ thành quả và giành chiến thắng trong thời điểm khó khăn.

Tất nhiên, U15 Việt Nam vẫn cần cải thiện khả năng duy trì sự tập trung và hạn chế những sai sót nơi hàng phòng ngự. Tuy nhiên, từ thất bại trước Rwanda đến chiến thắng trước chủ nhà Azerbaijan, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho thấy những chuyển biến tích cực về tâm lý và bản lĩnh thi đấu.

Cuộc chạm trán U15 Hungary lúc 14h30 ngày 30/10 sẽ là thử thách tiếp theo dành cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để toàn đội tiếp tục khẳng định sự tiến bộ, hướng tới chiến thắng cuối cùng nhằm khép lại giải đấu với vị trí 81 – thứ hạng cao nhất mà U15 Việt Nam có thể đạt được ở thời điểm hiện tại.