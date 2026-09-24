Xác định danh tính nạn nhân vụ tai nạn giao thông tại phường Bắc Cam Ranh

Chiều 24-9, Công an phường Bắc Cam Ranh cho biết, đã xác định danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thu H. (sinh năm 1972, trú Tổ dân phố Quảng Phúc, phường Bắc Cam Ranh).

Hiện trường tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, tại khu vực ngã ba Quốc lộ 1 - đường Nguyễn Chí Thanh, xe ben do ông Nguyễn Lê H. (sinh năm 1984, trú Tổ 1 Hòa Tây, phường Bắc Nha Trang) điều khiển theo hướng Nha Trang đi Cam Ranh, đã va chạm với xe máy Honda Air Blade do bà Nguyễn Thị Thu H. cầm lái. Sau va chạm, bà H. cùng xe máy ngã xuống đường và bị xe ben cán qua người, tử vong tại hiện trường. Xe máy hư hỏng nặng.

Hiện nay, Công an phường Bắc Cam Ranh đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.