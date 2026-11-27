Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ ADN mới

Theo yêu cầu của Công an TP Hải Phòng, đợt rà soát tập trung vào các liệt sĩ chưa thu đủ 2 mẫu thân nhân theo dòng mẹ; không thực hiện rà soát đối với những liệt sĩ đã thu đủ số lượng mẫu này. Mục tiêu đặt ra là bổ sung đầy đủ thông tin thân nhân đủ điều kiện, tạo cơ sở lựa chọn người lấy mẫu phù hợp với yêu cầu giám định bằng công nghệ mới, bảo đảm hoàn thành việc rà soát theo kế hoạch trước ngày 25/11/2026.

Điểm đáng chú ý là công nghệ ADN mới không giới hạn việc xác định quan hệ huyết thống theo dòng mẹ mà có thể khai thác các mối quan hệ huyết thống gần nhất ở cả bên nội và bên ngoại. Vì vậy, việc rà soát được triển khai theo 3 nhóm ưu tiên, từ những người có quan hệ huyết thống trực hệ, gần nhất đến các nhánh thân nhân mở rộng.

Trong đó, nhóm ưu tiên cao nhất gồm bố đẻ, mẹ đẻ, con đẻ và anh, chị, em cùng cha, cùng mẹ với liệt sĩ. Nhóm tiếp theo gồm ông, bà nội, ngoại; cháu nội, cháu ngoại; con của anh, chị, em cùng bố, cùng mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác bố hoặc cùng bố khác mẹ; anh, chị, em ruột của bố, mẹ liệt sĩ. Nhóm thứ ba tiếp tục mở rộng đến các trường hợp chắt của liệt sĩ, con của anh, chị, em cùng bố khác mẹ hoặc cùng mẹ khác bố và con của cô, dì, chú, bác ruột của liệt sĩ.

Việc phân cấp này có ý nghĩa quan trọng, giúp mở rộng nguồn thân nhân có thể cung cấp mẫu sinh phẩm, nhất là đối với những liệt sĩ không còn bố mẹ, vợ, con hoặc anh chị em ruột. Qua đó, tăng khả năng tìm kiếm, đối sánh ADN, hạn chế bỏ sót những trường hợp vẫn còn thân nhân có quan hệ huyết thống nhưng chưa được thống kê, xác minh đầy đủ.

Đặc biệt, Công an cấp xã được giao nhiệm vụ tiến hành rà soát toàn bộ thân nhân thuộc cả 3 nhóm ưu tiên, không giới hạn số lượng người được kê khai. Mỗi liệt sĩ cần có dữ liệu đầy đủ về các nhánh thân nhân để cơ quan chuyên môn lựa chọn đối tượng phù hợp với công nghệ giám định, thay vì chỉ tập trung vào một người hoặc một nhóm quan hệ huyết thống nhất định.

Thân nhân gia đình liệt sĩ

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, Công an thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Trong đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ vai trò nòng cốt trong hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an cấp xã thu thập, cập nhật thông tin thân nhân liệt sĩ; đồng thời kiểm tra hồ sơ, đối chiếu dữ liệu giấy với thông tin trên Phần mềm DC01 mở rộng, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp nhập thiếu, sai thông tin hoặc xác định không chính xác quan hệ huyết thống.

Công an cấp xã trực tiếp phối hợp với cán bộ chính sách, gia đình liệt sĩ và những người đang hưởng chế độ trợ cấp để rà soát, xác minh thông tin. Dữ liệu được đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm mỗi thân nhân được liên kết chính xác với liệt sĩ tương ứng. Đặc biệt, thông tin liệt sĩ phải được kiểm tra theo Bằng Tổ quốc ghi công, bảo đảm thống nhất về họ tên, số bằng và các dữ liệu liên quan.

Đối với thân nhân đã qua đời, không xác định được nơi cư trú hoặc không còn thân nhân, Công an cấp xã phải ghi rõ nguyên nhân trên hệ thống và có xác nhận bằng văn bản của gia đình hoặc chính quyền địa phương. Những trường hợp thân nhân đang cư trú ngoài địa bàn cũng không được bỏ sót; Công an nơi tạo lập dữ liệu có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an nơi công dân đăng ký thường trú để xác minh, cập nhật đầy đủ thông tin.

Đây là những yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi kết quả giám định ADN phụ thuộc không chỉ vào chất lượng mẫu sinh phẩm mà còn vào độ chính xác của dữ liệu thân nhân, mối quan hệ huyết thống và thông tin liệt sĩ. Chỉ một sai sót trong quá trình xác minh, nhập liệu cũng có thể ảnh hưởng đến việc đối sánh, kéo dài thời gian tìm kiếm và xác định danh tính.