Xác định cụ thể đối tượng, tiêu chí hưởng chính sách ưu đãi

Tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) đang được các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh trong những tháng cuối năm. Trong bối cảnh khối lượng vốn cần thực hiện còn lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành kế hoạch giải ngân mà còn phải tháo gỡ những điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện, bảo đảm nguồn lực sớm chuyển hóa thành công trình, chính sách thiết thực tại các địa bàn khó khăn.