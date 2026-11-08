Xác định cụ thể đối tượng, tiêu chí hưởng chính sách ưu đãi
Thảo luận tại Tổ 1 (TP. Hà Nội), về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, các đại biểu cho rằng cần làm rõ phạm vi đối tượng, tiêu chí lựa chọn, cơ chế ưu đãi và trách nhiệm quản lý; xác định cụ thể hoạt động nào được hưởng chính sách theo Nghị quyết về du lịch.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/xac-dinh-cu-the-doi-tuong-tieu-chi-huong-chinh-sach-uu-dai-10442375.html