Xác định công nghệ chiến lược để tạo động lực phát triển y học hiện đại

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Hải)

Từ ngày 5 đến 7/11, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 34 với chủ đề “Công nghệ chiến lược trong y học - 115 năm Bạch Mai phát triển và đổi mới” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ y tế trong nước, quốc tế, cùng trao đổi những thành tựu mới, cập nhật tiến bộ chuyên môn và thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh. Đáng chú ý, với sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc)… góp phần mở rộng cơ hội trao đổi học thuật, cập nhật tiến bộ y học thế giới, đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật giữa Bệnh viện Bạch Mai với các cơ sở y tế quốc tế.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và y học chính xác đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong lĩnh vực y tế, việc nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng các công nghệ chiến lược trở thành động lực quan trọng đối với sự phát triển của nền y học hiện đại.

Tặng giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho các chuyên gia quốc tế. (Ảnh: Thế Anh)

Với 38 phiên khoa học, 2 phiên khoa học tiền hội nghị, 4 hội thảo vệ tinh và hơn 400 báo cáo, hội nghị năm nay có quy mô lớn, nội dung chuyên môn phong phú, bao quát nhiều lĩnh vực của y học hiện đại.

Ở lĩnh vực tim mạch, các chuyên gia tập trung trao đổi về tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim, ghép tim và quản lý bệnh lý tim mạch đa chuyên khoa. Những nội dung về AI trong tim mạch, cá thể hóa điều trị và kết nối đa chuyên khoa cho thấy xu hướng phát triển của mô hình chăm sóc toàn diện, chuyên sâu.

Trong lĩnh vực điện quang, hội nghị cập nhật các công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại như chụp cắt lớp vi tính đếm photon, cắt lớp vi tính lượng tử, cộng hưởng từ đa thông số và các kỹ thuật can thiệp dưới hướng dẫn hình ảnh… Đây là những tiến bộ góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, tối ưu hóa quy trình can thiệp và cải thiện chất lượng điều trị.

Đối với ung bướu và y học hạt nhân, các báo cáo tập trung vào ứng dụng sinh học phân tử, dấu ấn sinh học, công nghệ ctDNA, điều trị nhắm đích, liệu pháp miễn dịch và cá thể hóa phác đồ điều trị. Những hướng tiếp cận này có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả điều trị, theo dõi đáp ứng và tiên lượng bệnh.

Nhiều chuyên đề chuyên sâu khác được tổ chức trong các lĩnh vực thần kinh, đột quỵ, phẫu thuật thần kinh, hô hấp, nhi khoa, sản phụ khoa, gây mê hồi sức, cấp cứu, huyết học-truyền máu, dị ứng-miễn dịch lâm sàng, y học nhiệt đới, dược lâm sàng và phục hồi chức năng. Đặc biệt, các phiên khoa học về điều dưỡng, dinh dưỡng lâm sàng và kiểm soát nhiễm khuẩn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của chăm sóc toàn diện, bảo đảm an toàn người bệnh và nâng cao chất lượng điều trị trong bệnh viện hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở các báo cáo khoa học, hội nghị còn chú trọng hoạt động thực hành, đào tạo và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. Hai phiên khoa học tiền hội nghị tập trung vào những nội dung thiết thực trong thực hành lâm sàng, gồm: chăm sóc và theo dõi bệnh nhi thở máy; vai trò của nội soi can thiệp trong điều trị tắc nghẽn đường thở trung tâm. Đây là những chuyên đề có ý nghĩa thực tiễn cao, giúp đội ngũ cán bộ y tế cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành và tiếp cận các phương pháp điều trị chuyên sâu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Hải)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Y tế đánh giá: Bệnh viện Bạch Mai có một lợi thế khoa học mà không phải cơ sở nghiên cứu nào cũng có được, đó là môi trường lâm sàng đa chuyên khoa, số lượng người bệnh lớn, phổ bệnh phong phú và nhiều bệnh lý phức tạp. Đây là nguồn lực đặc biệt quý giá để hình thành các câu hỏi nghiên cứu có giá trị thực tiễn, phát triển các đoàn hệ nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu chuyển giao.

Tuy nhiên, nguồn lực đó chỉ thực sự trở thành lợi thế khoa học khi được tổ chức thành hệ thống nghiên cứu chuyên nghiệp, có phương pháp, có dữ liệu chất lượng, có đạo đức nghiên cứu và có năng lực hợp tác liên ngành. Vì vậy, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ đề nghị tập thể lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai xác định nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ chiến lược trọng tâm, phải được ưu tiên về tổ chức, nhân lực, nguồn lực và cơ chế quản trị, trong đó, tập trung vào các định hướng lớn.

Thứ nhất, xây dựng Bệnh viện Bạch Mai trở thành trung tâm nghiên cứu y học cơ bản, nghiên cứu chuyên sâu và nghiên cứu chuyển giao có uy tín trong khu vực; từng bước hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh về sinh học phân tử, miễn dịch học, di truyền y học, y học chính xác, dược lý lâm sàng, các bệnh không lây nhiễm và những bệnh lý có gánh nặng lớn đối với sức khỏe người Việt Nam. Phát triển nghiên cứu liên ngành giữa tim mạch, hồi sức cấp cứu, thần kinh, ung thư, hô hấp, truyền nhiễm, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và các chuyên ngành khoa học cơ bản.

Thứ hai, phát triển Bệnh viện Bạch Mai thành trung tâm nghiên cứu lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng có năng lực quốc tế, từ xây dựng hệ thống nghiên cứu lâm sàng chuyên nghiệp, đến thiết kế nghiên cứu, quản lý dữ liệu, thống kê y sinh, điều phối thử nghiệm đến giám sát chất lượng và bảo đảm đạo đức nghiên cứu. Mặt khác, chủ động tham gia các nghiên cứu đa trung tâm trong nước và quốc tế, từng bước có khả năng chủ trì những nghiên cứu quy mô lớn, có giá trị cao. Đồng thời phát triển các nghiên cứu đánh giá công nghệ y tế, hiệu quả chi phí và kết quả điều trị thực tế, qua đó đóng góp những bằng chứng khoa học phục vụ hoạch định chính sách của Bộ Y tế.

Thứ ba, đưa khoa học quản trị bệnh viện trở thành một lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm khi trình độ chuyên môn cao là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để tạo nên một bệnh viện hiện đại, hiệu quả và bền vững. Quản trị bệnh viện không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân hay các mệnh lệnh hành chính, quản trị phải dựa trên khoa học, dữ liệu, bằng chứng và trách nhiệm giải trình.

Thứ tư, phát triển khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và y học chính xác trên nền tảng dữ liệu lâm sàng chất lượng cao thông qua việc xây dựng hạ tầng dữ liệu phục vụ nghiên cứu, phát triển các nhóm khoa học dữ liệu y sinh và trí tuệ nhân tạo, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ có năng lực.

Thứ năm, xây dựng hệ sinh thái khoa học gắn với đào tạo, hợp tác quốc tế và phát triển đội ngũ nhà khoa học trẻ bằng việc có chính sách phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho những bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ sư và nhà khoa học trẻ có năng lực nghiên cứu. Hình thành các nhóm nghiên cứu liên ngành, có người dẫn dắt, có mục tiêu dài hạn, có nguồn lực ổn định và có cơ chế đánh giá minh bạch.

Trao các chứng chỉ công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 15189 cho các đơn vị. (Ảnh: Thế Anh)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ cũng đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ, xác định rõ mục tiêu, nguồn lực, lộ trình và trách nhiệm của từng đơn vị; có cơ chế đầu tư tập trung cho các hướng nghiên cứu ưu tiên, hỗ trợ các nhóm nghiên cứu mạnh, đồng thời tăng cường năng lực quản lý đề tài, đạo đức nghiên cứu, sở hữu trí tuệ và chuyển giao kết quả…

Với những định hướng phát triển phù hợp, lãnh đạo Bộ Y tế kỳ vọng Bệnh viện Bạch Mai không chỉ phải là nơi điều trị những ca bệnh khó nhất, mà còn phải là nơi tìm ra lời giải cho những vấn đề khó của y học và quản trị bệnh viện Việt Nam. Trong giai đoạn phát triển mới, Bệnh viện Bạch Mai từng bước trở thành một trung tâm y học học thuật hàng đầu, có năng lực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chuyên sâu, nghiên cứu lâm sàng và khoa học quản trị bệnh viện; có khả năng kết nối tri thức quốc tế, tạo ra bằng chứng khoa học và lan tỏa giá trị cho toàn hệ thống y tế Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị khoa học, Bệnh viện Bạch Mai cũng công bố quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và tổ chức trao chứng nhận ISO 15189 cho Viện Xét nghiệm y học. Đây là những dấu mốc có ý nghĩa trong quá trình phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị.