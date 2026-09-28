Xác định cặp đấu chung kết Giải Bóng đá nữ tỉnh Lào Cai năm 2026

Trước đó tại vòng bảng, đội bóng đá nữ xã Tằng Loỏng thể hiện phong độ ấn tượng khi dẫn đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối (thắng 3 trận, ghi 8 bàn). Cùng vào bán kết ở bảng này là Trường THPT Lê Hồng Phong (4 điểm). Lần lượt xếp sau là CLB Bóng đá trẻ Bảo Thắng (3 điểm) và đội bóng Trường THPT số 3 Bảo Thắng (1 điểm).

Giải Bóng đá nữ tỉnh Lào Cai năm 2026 diễn ra từ ngày 25/9 với sự tham gia của 8 đội bóng.

Tại bảng B, CLB Thiên An, xã Lục Yên cũng có thành tích toàn thắng sau 3 lượt trận, giành 9 điểm và ghi tới 21 bàn thắng. Đội bóng Trường Tiểu học Bắc Cường đứng thứ hai với 6 điểm; Đội xã Bản Lầu đứng thứ ba với 3 điểm, trong khi Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Lào Cai không giành được điểm nào.

Đội bóng đá nữ xã Tằng Loỏng (áo trắng) và đội bóng Trường Tiểu học Bắc Cường (áo hồng) trong trận bán kết.

Ở trận bán kết thứ nhất, đội xã Tằng Loỏng đối đầu với đội bóng Trường Tiểu học Bắc Cường. Trong thế trận chủ động, các nữ cầu thủ xã Tằng Loỏng ghi 3 bàn trong hiệp 1, trước khi có thêm 2 bàn ở hiệp 2. Chung cuộc, xã Tằng Loỏng chiến thắng 5-0, giành quyền góp mặt ở trận chung kết.

Trận bán kết diễn ra sôi nổi với nhiều tình huống tấn công về phía khung thành hai đội.

Chiến thắng 5-0 đưa Xã Tằng Loỏng vào trận chung kết Giải Bóng đá nữ tỉnh Lào Cai năm 2026.

Khán giả theo dõi trận đấu tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai.

Ở trận bán kết còn lại, CLB Thiên An xã Lục Yên gặp Trường THPT Lê Hồng Phong. Với khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng tốt cơ hội, CLB Thiên An, xã Lục Yên đã chiến thắng 3-0, giành quyền vào chơi trận chung kết.

CLB Thiên An xã Lục Yên (áo trắng) tranh tài cùng Trường THPT Lê Hồng Phong (áo xanh than) trong trận bán kết 2.

Các cầu thủ CLB Thiên An xã Lục Yên (áo trắng) liên tục triển khai tấn công khung thành Trường THPT Lê Hồng Phong (áo xanh than).

Pha ghi bàn của cầu thủ CLB Thiên An xã Lục Yên trong trận bán kết Giải Bóng đá nữ tỉnh Lào Cai năm 2026.

Như vậy, trận chung kết Giải Bóng đá nữ tỉnh Lào Cai năm 2026 sẽ là cuộc so tài giữa đội bóng xã Tằng Loỏng và đội bóng CLB Thiên An, xã Lục Yên. Đây cũng là màn đối đầu giữa hai đội bóng cùng có thành tích toàn thắng tại vòng bảng, hứa hẹn tạo nên trận đấu kịch tính và hấp dẫn để xác định nhà vô địch của giải đấu năm nay.

Trận chung kết và lễ bế mạc sẽ diễn ra lúc 15h ngày 29/9 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai, phường Cam Đường.