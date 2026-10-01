Xác định cặp đấu chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Lượt cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 tối 1/10 khép lại bằng một cuộc đua ngôi đầu rất căng thẳng. Hai trận đấu của Indonesia và Malaysia diễn ra cùng giờ, trong khi cả hai đội cùng có 4 điểm trước lượt cuối.

Malaysia hoàn thành nhiệm vụ bằng chiến thắng 6-0 trước Singapore. Ở trận còn lại, Indonesia đáp trả bằng cơn mưa bàn thắng vào lưới Bangladesh để cạnh tranh chỉ số phụ. Trận đấu kết thúc với tỉ số 9-2. Những bàn thắng liên tiếp ở khoảng thời gian cuối trận giúp Indonesia vượt lên.

Kết thúc vòng bảng, Indonesia và Malaysia bằng nhau mọi chỉ số: cùng 7 điểm, cùng hiệu số +9, còn lần đối đầu trực tiếp hòa 0-0. Tổng số bàn thắng là tiêu chí cuối cùng phân định thứ hạng: Indonesia ghi 11 bàn, Malaysia ghi 9 bàn. Trước đó, Indonesia thắng Singapore 2-0, hòa Malaysia 0-0 rồi thắng Bangladesh 9-2, còn Malaysia thắng Bangladesh 3-0 và hòa Indonesia 0-0 trước khi thắng Singapore 6-0. Indonesia đi hết vòng bảng với thành tích bất bại.

Đối thủ của Indonesia ở chung kết là Thái Lan, đội đã có vé sớm một lượt trận. "Voi chiến" thắng Pakistan 4-0, sau đó hạ đội tuyển Việt Nam 2-0 hôm 29/9 nhờ các bàn thắng của Sarach Yooyen và Chaiyaphon Otton. Kết quả này giúp Thái Lan chắc chắn góp mặt ở chung kết, bất kể kết quả lượt cuối gặp Philippines.

Theo lịch của FIFA, trận chung kết Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Đây là lợi thế đáng kể với Indonesia khi họ được thi đấu trên sân nhà trong trận quyết định ngôi vô địch.

Trong khi Indonesia và Thái Lan tranh ngôi vô địch, Malaysia sẽ đá trận tranh hạng ba. Đối thủ của họ sẽ được xác định từ bảng B sau lượt trận cuối ngày 2/10.