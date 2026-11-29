Giải năm nay quy tụ hơn 400 tay vợt bóng bàn chuyên nghiệp và nghiệp dư, thuộc hơn 80 đơn vị, câu lạc bộ đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng hai ngành Quân đội và Công an, tranh tài ở 11 nội dung.

Ban tổ chức trao thưởng nội dung đồng đội nam nâng cao.

Ở nội dung đồng đội nam nâng cao, câu lạc bộ (CLB) Vieted Hoàng Tuấn đối đầu CLB Thái Hà. Được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu lực lượng đồng đều, trong đó có ba tay vợt Nguyễn Anh Tú, Đỗ Mạnh Lương và Vũ Quang Hiền từng khoác áo đội tuyển quốc gia, CLB Vieted Hoàng Tuấn đã thể hiện sức mạnh vượt trội.

Trong trận mở màn, Nguyễn Anh Tú (Vieted Hoàng Tuấn) phải trải qua màn so tài căng thẳng trước Nguyễn Duy Phong (Thái Hà) và giành chiến thắng 3-2. Tiếp đó, Đỗ Mạnh Lương và Vũ Quang Hiền lần lượt vượt qua Trần Mạnh Cường và Nguyễn Quang Trường, giúp Vieted Hoàng Tuấn khép lại trận chung kết với chiến thắng chung cuộc 3-0, qua đó đăng quang nội dung đồng đội nam nâng cao.

Ban tổ chức trao thưởng nội dung đồng đội nam phong trào.

Ở chung kết đồng đội nam phong trào, CLB Mobi Hoàng Chốp chạm trán đội Hải Phòng 1. Đây là cuộc đối đầu giữa một câu lạc bộ mạnh của Thủ đô, có nhiều vận động viên được đào tạo bài bản, với đội Hải Phòng sở hữu lực lượng tay vợt chất lượng. Với ưu thế về trình độ chuyên môn, đội Hải Phòng 1 giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước Mobi Hoàng Chốp, qua đó lên ngôi vô địch.

Trước đó, chức vô địch ở các nội dung khác lần lượt gồm: Đơn nam lãnh đạo - Trần Quốc Bình (Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu); đôi nam có lãnh đạo - Bùi Anh Tuấn và Phạm Thanh Sơn (CLB AEG Media); đơn nữ trên 45 tuổi - Phạm Thu Hương (Liên đoàn Bóng bàn TP Hà Nội); đơn nữ dưới 45 tuổi - Nguyễn Hạnh Ngân (CLB Vieted); đôi nữ 45 tuổi - Hoàng Trà My và Trương Bảo Linh (CLB CAND - T&T); đôi nam nữ dưới 45 tuổi - Nguyễn Văn Tuấn Anh và Hoàng Trà My (CLB CAND - T&T); đôi nam nữ trên 45 tuổi - Hoàng Thanh Tuấn và Phạm Thu Hương (Liên đoàn Bóng bàn TP Hà Nội)…