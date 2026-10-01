Xác định các nhà vô địch bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2026

Đại học Trà Vinh vô địch nội dung bóng chuyền nam Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026. (Ảnh: BTC)

Từ vòng loại được tổ chức tại ba khu vực bắc, trung và nam, 16 đội gồm tám đội nam và tám đội nữ giành quyền tham dự Vòng chung kết tại Nhà thi đấu đa năng Trường đại học Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng).

Trong năm ngày tranh tài, từ 27/9 đến 1/10, 30 trận đấu đã diễn ra để xác định thứ hạng chung cuộc ở hai nội dung nam và nữ.

Ở nội dung nam, Đại học Trà Vinh duy trì thành tích toàn thắng trên hành trình giành chức vô địch. Sau khi vượt qua nhà vô địch khu vực miền trung tại bán kết, đội bóng này tiếp tục thắng đại diện vô địch khu vực miền bắc trong trận chung kết để giành vị trí cao nhất.

Lê Quang Tâm của Đại học Trà Vinh được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP) nam.

Trường đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng vô địch nội dung bóng chuyền nữ Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026. (Ảnh: BTC)

Ở nội dung nữ, Trường đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng giành chức vô địch sau khi vượt qua Đại học Quốc gia Hà Nội trong trận đấu cuối cùng. Đáng chú ý, đội bóng Đà Nẵng từng để thua chính đối thủ này ở trận ra quân vòng bảng, nhưng sau đó toàn thắng các trận còn lại với tỷ số 2-0.

Hồ Thị Kim Dung, một trong những nhân tố nổi bật trong đội hình Trường đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải nữ.

Giải đấu năm nay ghi nhận quy mô lớn với 116 đội tham dự vòng loại và hơn 150 trận đấu được tổ chức tại ba miền. Việc tổ chức hệ thống thi đấu từ vòng loại khu vực đến Vòng chung kết tạo thêm cơ hội thi đấu, giao lưu và tích lũy kinh nghiệm cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Sau khi môn Bóng chuyền kết thúc, Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 sẽ tiếp tục với Vòng chung kết môn Bóng đá, diễn ra từ ngày 19 đến 30/10 tại Trường đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Vòng chung kết quy tụ 16 đội, gồm 15 đội vượt qua vòng loại tại ba khu vực bắc, trung, nam và đội chủ nhà Trường đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong số các đội góp mặt có Đại học Huế, đương kim vô địch Giải Bóng đá nam sinh viên toàn quốc năm 2025; cùng những đội đạt thành tích cao tại vòng loại như Trường đại học Thủy Lợi, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Văn Lang và Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh.

Vòng chung kết môn Bóng đá sẽ là chặng tranh tài tiếp theo của Đại hội, tiếp tục tạo sân chơi thi đấu và giao lưu cho sinh viên các cơ sở giáo dục trên cả nước.