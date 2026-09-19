Xác định các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phòng bệnh

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chủ trì cuộc họp rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự thảo Quyết định Phê duyệt lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kinh phí theo lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phòng bệnh. Ảnh: Bộ Y tế

Dự thảo được xây dựng trên căn cứ Khoản 4 Điều 90 Nghị định 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh; Điểm c, Khoản 4, Điều 5 và Khoản 2, Điều 14 Điều lệ Quỹ Phòng bệnh.

Quỹ Phòng bệnh xây dựng Dự thảo dựa trên các khía cạnh: quy mô, xu hướng và tính cấp thiết của vấn đề sức khỏe; khoảng trống và chính sách, nguồn lực và can thiệp; mức độ sẵn sàng triển khai, năng lực hấp thụ nguồn lực và mạng lưới sẵn có; nguồn lực đã được ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế, các chương trình, dự án hoặc nguồn khác đảm bảo để tránh trùng lặp.

Cùng đó là khả năng tạo ra kết quả cụ thể, đo lường được và có thể xác định tương đối rõ nét đóng góp của Quỹ trong thời gian phù hợp, đồng thời có khả năng duy trì hoặc nhân rộng…

Các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ được đề xuất bước đầu, bao gồm: Phòng, chống tác hại của thuốc lá; phòng, chống tác hại của rượu, bia; dinh dưỡng trong phòng bệnh; phòng, chống rối loạn tâm thần; cấp học bổng hoặc trợ cấp cho người học đại học thuộc lĩnh vực y học dự phòng, y tế công cộng, dinh dưỡng; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số trong phòng bệnh...

Dự thảo cũng đưa ra các nội dung cốt lõi về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kinh phí.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện và ban hành Quyết định phê duyệt lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kinh phí theo lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phòng bệnh có ý nghĩa quan trọng đối với việc đưa Quỹ đi vào hoạt động thực chất, bảo đảm nguồn lực được phân bổ đúng trọng tâm, minh bạch và phù hợp với mục tiêu phòng bệnh.

Thứ trưởng yêu cầu Quỹ Phòng bệnh cần rà soát tổng hợp, khoa học các lĩnh vực ưu tiên, nguyên tắc và tiêu chí phân bổ kinh phí để làm cơ sở tiếp nhận, xem xét, lựa chọn và quyết định hỗ trợ đối với các chương trình, nhiệm vụ phòng bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, Quỹ Phòng bệnh phải luôn bảo đảm phân bổ kinh phí công bằng, minh bạch và có căn cứ. Do đó, Quỹ cần xây dựng cẩn trọng, đúng pháp luật và có căn cứ pháp lý về nguyên tắc, tiêu chí cụ thể giúp quá trình lựa chọn nhiệm vụ và phân bổ kinh phí có cơ sở thống nhất, giảm tính chủ quan, tạo điều kiện cho các đơn vị có nhu cầu tiếp cận nguồn hỗ trợ theo quy định rõ ràng.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu Quỹ Phòng bệnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng, tuân thủ chặt chẽ các căn cứ pháp lý, đúng quy định pháp luật hiện hành, có đầy đủ cơ sở để hoàn thiện Dự thảo Quyết định, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tiến độ, vừa bảo đảm tính pháp lý, thống nhất, minh bạch và khả thi trong tổ chức thực hiện.