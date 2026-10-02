Xác định các điểm nguy cơ, phòng chống sốt xuất huyết trong mùa mưa

Ngành y tế cảnh báo nguy cơ dịch tiếp tục gia tăng trong mùa mưa nếu các biện pháp phòng, chống không được triển khai quyết liệt.

Người dân Đà Nẵng chủ động phun thuốc diệt muỗi tại các khu vực xung quanh nhà để phòng dịch.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra, lây truyền từ người sang người qua muỗi Aedes (muỗi vằn). Bệnh có thể gây các biến chứng nặng như sốc sốt xuất huyết, suy hô hấp, tổn thương đa tạng và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Kết quả xét nghiệm phân lập virus trong 9 tháng của năm 2026 cho thấy 39/56 mẫu dương tính, chiếm 70%, thuộc tuýp virus D2. Đây là tuýp virus có nguy cơ diễn tiến nặng và gây biến chứng nguy hiểm.

Thời tiết khu vực đang bước vào mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển. Ngành y tế dự báo nguy cơ số ca mắc và ổ dịch tiếp tục tăng, có khả năng lan rộng nếu không chủ động can thiệp và kiểm soát các nguồn phát sinh muỗi, lăng quăng, bọ gậy ngay tại cộng đồng.

Trước tình hình trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã và đang phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và địa phương tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh; kịp thời phát hiện, xử lý ca bệnh và ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế, hạn chế nguy cơ lây lan.

Các đoàn công tác, đội giám sát tăng cường và lực lượng đứng điểm được triển khai tại những xã, phường có số ca mắc hoặc ổ dịch gia tăng. Ngành y tế tăng cường giám sát mật độ muỗi, lăng quăng, bọ gậy tại cộng đồng để xác định các điểm nguy cơ và tổ chức biện pháp can thiệp phù hợp.

Công tác truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết cũng được mở rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, nền tảng internet, tin nhắn điện thoại và Tổng đài 1022. Nhân viên y tế tuyến cơ sở được tập huấn nâng cao năng lực giám sát; các đội xung kích diệt lăng quăng, bọ gậy được kiện toàn để hỗ trợ địa phương điều tra, xử lý ổ dịch. Các đơn vị y tế chuẩn bị sẵn vật tư, hóa chất, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch; phối hợp chính quyền địa phương tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại các ổ dịch. Các cơ sở khám, chữa bệnh được yêu cầu định kỳ vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi trong và xung quanh khuôn viên.

Để phòng bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố khuyến cáo mỗi người dân dành khoảng 10 - 15 phút mỗi ngày kiểm tra các vật dụng có khả năng chứa nước, lật úp dụng cụ phế thải, đậy kín dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng, bọ gậy và muỗi tại nơi ở, nơi làm việc.

Người dân cần tích cực phối hợp với chính quyền và lực lượng y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất xử lý ổ dịch; chủ động đến cơ sở tiêm chủng để được tư vấn về vaccine phòng sốt xuất huyết đối với người từ 4 tuổi trở lên theo hướng dẫn. Khi có biểu hiện sốt cao đột ngột hoặc nghi ngờ mắc sốt xuất huyết, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà; đồng thời theo dõi thông tin và khuyến cáo từ các kênh chính thức của ngành Y tế thành phố.