Xác định các cặp tứ kết Asiad: U23 Việt Nam và U23 Thái Lan gặp khó

Tâm điểm chú ý của khán giả Việt Nam dồn vào cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Đại diện xứ kim chi thể hiện phong độ hủy diệt khi đứng đầu bảng D với thành tích toàn thắng (hạ Qatar 4-1 và Saudi Arabia 2-0). Về phía U23 Việt Nam, dù nhận thất bại 0-2 trước Uzbekistan ở lượt trận cuối vòng bảng nhưng đội bóng vẫn bảo toàn được vị trí nhì bảng C để giành quyền đi tiếp.

U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc vừa gặp nhau hồi đầu năm. Khi đó U23 Việt Nam có binh hùng tướng mạnh trong khi U23 Hàn Quốc dùng phần lớn lực lượng nội địa. Bây giờ, lực lượng 2 bên thay đổi khá nhiều đưa cán cân nghiêng hẳn về phía đội tuyển xứ kim chi. Nên nhớ Hàn Quốc chính là đương kim giữ HCV Asiad 3 kỳ liên tiếp.

Một đại diện khác của Đông Nam Á là U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Trung Quốc. Đây là màn tái ngộ của 2 đội tuyển sau khi họ từng hòa nhau ở giải U23 châu Á hồi đầu năm. Theo phân nhánh, nếu tạo nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan ở bán kết.

Ở cặp đấu diễn ra sớm hơn vào ngày 25/9 tại Nagoya, U23 Uzbekistan sẽ đụng độ đội nhì bảng D là U23 Saudi Arabia. Đội bóng Trung Á là một trong những tập thể thi đấu thuyết phục nhất từ đầu giải khi sở hữu trọn vẹn 9 điểm từ 3 trận toàn thắng ở bảng C. Trong khi đó, U23 Saudi Arabia dù từng hạ đối thủ Trung Á này ở chung kết U23 châu Á 2022 nhưng hiện tại đã không còn đáng sợ như trước. Vị thế của bóng đá trẻ xứ Tây Á rõ ràng thấp hơn đối thủ.

Sáng 26/9, U23 Nhật Bản sẽ gặp U23 Triều Tiên. Đây là trận đấu giữa đội bóng thuyết phục nhất và đội bóng gây bất ngờ nhất từ đầu chiến dịch. Sức mạnh của U23 Nhật Bản là điều không phải bàn cãi, nhưng việc Triều Tiên đánh bại Iran lách qua khe cửa hẹp tiến vào tứ kết là một kết quả bất ngờ. Trận thắng 4-1 trước U23 Iran chắc chắn sẽ trở thành đòn bẩy giúp các cầu thủ Triều Tiên thi đấu tự tin hơn.