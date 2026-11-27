Rafael Jodar thi đấu hiệu quả để giúp Tây Ban Nha tiến vào bán kết. (Ảnh: Davis Cup)

Vòng chung kết Davis Cup 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 29/11 tại Bologna (Italia), quy tụ tám đội tuyển hàng đầu tranh chức vô địch giải quần vợt đồng đội nam thế giới. Theo kết quả mới nhất, bốn suất bán kết đã thuộc về các đội tuyển quần vợt nam Italia, Cộng hòa Séc, Anh và Tây Ban Nha.

Đáng chú ý, tuyển Anh trở thành một trong hai đội cuối cùng giành vé đi tiếp sau chiến thắng 2-1 trước Đức ngày 26/11. Cameron Norrie mở đầu thuận lợi khi đánh bại Jan-Lennard Struff với tỷ số 6-3, 3-6, 6-2. Tuy nhiên, Alexander Zverev nhanh chóng đưa Đức trở lại cuộc đua bằng chiến thắng 6-3, 6-2 trước Arthur Fery.

Ở trận đôi quyết định, bộ đôi Henry Patten và Neal Skupski vượt qua Kevin Krawietz và Tim Putz với tỷ số 6-2, 7-6(6), ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho tuyển Anh.

Kết quả này giúp đội tuyển xứ sở sương mù lần đầu tiên góp mặt tại bán kết Davis Cup kể từ năm 2019, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng giành danh hiệu đầu tiên sau chức vô địch năm 2015.

Đối thủ của tuyển Anh ở bán kết là Tây Ban Nha, đội đã đánh bại Áo 2-0 trong trận tứ kết diễn ra cùng ngày.

Dù không sử dụng Carlos Alcaraz, Tây Ban Nha vẫn thể hiện sức mạnh nhờ những màn trình diễn ấn tượng của các tay vợt trẻ. Daniel Merida Aguilar vượt qua Joel Schwarzler với tỷ số 6-4, 6-4, trước khi Rafael Jodar đánh bại Jurij Rodionov 2-6, 6-0, 6-1 để đưa đội nhà vào bán kết.

Việc giành chiến thắng mà không cần đến sự góp mặt của Alcaraz cho thấy chiều sâu lực lượng của Tây Ban Nha, đội tuyển từng sáu lần vô địch Davis Cup.

Ở nhánh đấu còn lại, đương kim vô địch Italia giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 2-1 trước Hàn Quốc ngày 25/11. Đội chủ nhà phải bước vào trận đôi quyết định mới có thể vượt qua đối thủ, qua đó duy trì cơ hội giành chức vô địch Davis Cup lần thứ tư liên tiếp.

Đối thủ của Italia là Cộng hòa Séc, đội đã đánh bại Canada 2-0 ở trận tứ kết đầu tiên ngày 24/11. Tomas Machac vượt qua Liam Draxl, trước khi Jiri Lehecka đánh bại Felix Auger-Aliassime để ấn định chiến thắng cho đại diện châu Âu.

Với ba chức vô địch liên tiếp từ năm 2023 đến 2025, Italia đang hướng tới cột mốc lịch sử mới. Tuy nhiên, Cộng hòa Séc được đánh giá là đối thủ đáng gờm nhờ lực lượng đồng đều và khả năng thi đấu ổn định của các tay vợt chủ lực.

Theo lịch thi đấu chính thức, hai trận bán kết Davis Cup 2026 diễn ra trong ngày 27 và 28/11, trước khi trận chung kết được tổ chức ngày 29/11.

Kết quả tứ kết Davis Cup 2026

Lịch bán kết Davis Cup 2026 (giờ Việt Nam)