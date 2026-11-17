Theo Nghị định số 405/2026/NĐ-CP, việc xác định và quản lý biên chế phải bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và hiệu quả, hướng tới nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Đặc biệt, biên chế được xác định phải phù hợp với vị trí việc làm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng và yếu tố đặc thù của từng cơ quan, tổ chức hành chính, cũng như định mức biên chế theo hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Nghị định quy định 4 nhóm căn cứ để xác định biên chế công chức: vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí, gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan; quá trình phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; mức độ ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; việc áp dụng phương pháp quản trị, quản lý mới, cải cách thủ tục hành chính và tinh giản quy trình công việc.

Việc xây dựng kế hoạch biên chế được thực hiện theo kế hoạch 5 năm và kế hoạch hằng năm. Đối với địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định giao biên chế hằng năm cho các cơ quan, tổ chức hành chính và chính quyền cấp xã trước ngày 15/10 của năm trước liền kề năm kế hoạch; UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp quyết định giao biên chế hằng năm cho từng cơ quan trước ngày 31/10 của năm trước liền kề năm kế hoạch. Việc quy định các mốc thời gian nhằm chủ động xây dựng kế hoạch, phân bổ biên chế.

Đối với những người đã được tuyển vào biên chế trước ngày 1/4/1993, hiện đảm nhiệm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cấp tỉnh và cấp xã vẫn thuộc biên chế công chức theo quy định của Nghị định số 405/2026/NĐ-CP.