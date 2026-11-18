Vòng bảng Nations League 2026/27 đã khép lại sau loạt trận cuối cùng diễn ra ngày 17/11. Tám đội tuyển xuất sắc nhất League A giành quyền vào tứ kết gồm Pháp, Bỉ, Đức, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Na Uy.

Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng League A sẽ giành vé vào vòng tứ kết. Bốn đội nhất bảng là Pháp, Đức, Anh và Bồ Đào Nha, trong khi Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha và Na Uy đi tiếp với vị trí nhì bảng.

Tại bảng A1, Pháp khẳng định sức mạnh khi đứng đầu với 13 điểm, trong khi Bỉ xếp thứ hai với 12 điểm. Italy gây thất vọng khi chỉ đứng thứ ba với 10 điểm và không thể góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

Pháp đứng đầu bảng A1. Ảnh: AFP

Ở bảng A2, Đức và Hà Lan cùng có 11 điểm nhưng lần lượt chiếm hai vị trí dẫn đầu. Hy Lạp cũng có 11 điểm nhưng phải chấp nhận đứng thứ ba và lỡ cơ hội đi tiếp.

Bảng A3 chứng kiến cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa Anh và Tây Ban Nha. Cả hai cùng giành 15 điểm, nhưng tuyển Anh đứng đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Tây Ban Nha xếp thứ hai và cũng giành quyền vào tứ kết.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha kết thúc bảng A4 với vị trí dẫn đầu cùng 15 điểm. Tấm vé còn lại thuộc về Na Uy sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Đan Mạch ở lượt trận cuối.

Bồ Đào Nha dẫn đầu bảng A4. Ảnh: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/REUTERS

Đáng chú ý, Na Uy bị dẫn trước 0-2 sau những bàn thắng của Rasmus Hojlund và Pierre-Emile Hojbjerg. Tuy nhiên, Erling Haaland rút ngắn tỷ số trước giờ nghỉ, trước khi Martin Odegaard gỡ hòa 2-2 ở phút 83. Đến phút 90+6, Haaland thực hiện thành công quả phạt đền, hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục cho đội khách.

Chiến thắng này giúp Na Uy có 9 điểm, xếp thứ hai bảng A4 và vượt qua Đan Mạch để giành quyền vào tứ kết. Đây cũng là lần đầu tiên Na Uy góp mặt ở vòng đấu này của Nations League.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm vòng tứ kết diễn ra ngày 20/11. Bốn đội nhất bảng sẽ được xếp vào nhóm hạt giống và đối đầu với bốn đội nhì bảng. Các đội cùng bảng ở vòng phân hạng không thể gặp nhau tại tứ kết.

Các trận lượt đi và lượt về vòng tứ kết dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến 30/3/2027. Bốn đội giành chiến thắng sẽ tiếp tục tranh chức vô địch tại vòng chung kết Nations League từ ngày 9 đến 13/6/2027.

Danh sách 8 đội vào tứ kết Nations League 2026/27:

- Bảng A1: Pháp, Bỉ.

- Bảng A2: Đức, Hà Lan.

- Bảng A3: Anh, Tây Ban Nha.

- Bảng A4: Bồ Đào Nha, Na Uy.