Xác định 8 đội vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026

U23 Trung Quốc và U23 Triều Tiên là hai đội mới nhất giành quyền đi tiếp, trong khi U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan đã chắc chắn vượt qua vòng bảng dù bảng A chưa đá lượt cuối.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc ở tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026.

Ở bảng B, U23 Trung Quốc bước vào lượt trận cuối với 4 điểm, bằng U23 Iran và chỉ hơn U23 Triều Tiên cùng U23 UAE đúng 3 điểm. Trong cuộc đối đầu với UAE, Trung Quốc không thể ghi bàn và chấp nhận trận hòa 0-0. Tuy nhiên, 1 điểm là đủ để đội bóng này đứng đầu bảng với 5 điểm.

Kịch tính hơn diễn ra ở trận U23 Iran gặp U23 Triều Tiên. Iran có bàn mở tỷ số nhưng không thể bảo toàn lợi thế, thậm chí để Triều Tiên ghi tới 4 bàn và thắng ngược 4-1. Kết quả này giúp Triều Tiên vươn lên vị trí thứ hai với 4 điểm, đồng thời đẩy Iran xuống thứ ba và bị loại. UAE cũng không thể tạo bất ngờ khi chỉ có 2 điểm.

Như vậy, 8 đội giành quyền vào tứ kết gồm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc, U23 Saudi Arabia, U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên, U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan. Trong đó, Uzbekistan và Việt Nam là hai đại diện vượt qua bảng C, còn Hàn Quốc và Saudi Arabia đứng đầu và nhì bảng D. Việt Nam dù thua Uzbekistan 0-2 ở lượt cuối vẫn giành quyền đi tiếp, còn Hàn Quốc thắng Saudi Arabia với cùng tỷ số 2-0 để đứng đầu bảng D.

Tại bảng A, Nhật Bản và Thái Lan đã sớm giành vé trước lượt trận cuối. Hai đội sẽ đối đầu trực tiếp vào tối 23/9 để tranh ngôi nhất bảng. Kết quả trận đấu này sẽ quyết định đối thủ của họ ở tứ kết, trong khi Kyrgyzstan và Hong Kong (Trung Quốc) đã bị loại.

Theo lịch đấu, hai cặp tứ kết đã được xác định là U23 Uzbekistan - U23 Saudi Arabia và U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam, diễn ra ngày 25/9. Hai cặp còn lại sẽ được xác định sau khi bảng A khép lại, với nguyên tắc đội nhất bảng B gặp đội nhì bảng A và đội nhất bảng A gặp đội nhì bảng B.

Vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26/9. Từ thời điểm này, mọi trận đấu đều mang tính loại trực tiếp và chỉ một thất bại sẽ khép lại hành trình của các đội tại giải.