Xác định 8 đội vào tứ kết bóng đá nữ Asiad 2026

Tấm vé cuối cùng được xác định sau trận hòa 0-0 giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc khép lại vòng bảng với 1 điểm, đứng thứ ba bảng E và giành quyền đi tiếp nhờ có thành tích tốt hơn Myanmar, đội xếp thứ ba bảng F.

Trước đó, Myanmar chỉ hòa Bangladesh 0-0 ở lượt trận cuối. Kết quả này mở ra cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam, bởi đội chỉ cần không thua Thái Lan là đủ điều kiện góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. Dù không thể giành chiến thắng, các cô gái Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu trong trận đấu quyết định.

Tuyển nữ Việt Nam hòa Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng, qua đó vào tứ kết bóng đá nữ Asiad 20. Ảnh: Asean Football.

Cùng với tuyển nữ Việt Nam, Philippines giành suất còn lại dành cho 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đại diện Đông Nam Á kết thúc bảng G với 4 điểm, sau trận hòa Uzbekistan, chiến thắng trước Hong Kong (Trung Quốc) và thất bại trước Trung Quốc.

Như vậy, 8 đội góp mặt ở tứ kết gồm Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan, Việt Nam và Philippines. Trong đó, Nhật Bản, Triều Tiên và Trung Quốc giành ngôi đầu tại 3 bảng đấu; Đài Loan, Hàn Quốc và Uzbekistan đi tiếp với vị trí nhì bảng.

Tiến vào tứ kết, tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán tuyển Trung Quốc, đội dẫn đầu bảng G với 7 điểm. Đây là thử thách lớn với đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc khi đối thủ sở hữu thành tích đối đầu vượt trội.

Theo thống kê, tuyển nữ Việt Nam toàn thua trong 13 lần gặp Trung Quốc trước đây. Ở trận giao hữu ngay trước Asiad 20, đội bóng áo đỏ cũng thất bại 0-3 trước đối thủ này.

Philippines cũng phải đối đầu chủ nhà Nhật Bản, đội toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, ghi 20 bàn và không để thủng lưới. Đại diện Đông Á lần lượt đánh bại tuyển Việt Nam, Thái Lan cùng tỷ số 8-0 và Đài Loan (Trung Quốc) 4-0, qua đó giành ngôi đầu bảng E với 9 điểm.

Hai cặp đấu còn lại là Triều Tiên gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc đối đầu Uzbekistan. Cả 4 trận tứ kết đều diễn ra ngày 25/9.

Lịch thi đấu tứ kết bóng đá nữ Asiad 20 (giờ Hà Nội) 13h ngày 25/9: Trung Quốc - Việt Nam 13h ngày 25/9: Triều Tiên - Đài Loan (Trung Quốc) 17h30 ngày 25/9: Nhật Bản - Philippines 17h30 ngày 25/9: Hàn Quốc - Uzbekistan.