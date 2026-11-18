Loạt trận cuối vòng bảng UEFA Nations League 2026/27 khép lại với những diễn biến kịch tính, qua đó xác định đầy đủ tám đội tuyển góp mặt tại vòng tứ kết.

Ở bảng A4, Bồ Đào Nha vượt qua Xứ Wales 3-2 nhờ các pha lập công của Bruno Fernandes, Pedro Neto và Carlos Forbs.

Đội trưởng Bruno Fernandes ăn mừng tuyệt phẩm mở tỷ số cho Bồ Đào Nha - Ảnh: UEFA

Chiến thắng giúp thầy trò HLV Jorge Jesus xoa dịu áp lực sau thất bại 1-4 trước Đan Mạch, đồng thời phần nào vượt qua những ồn ào liên quan quyết định chia tay đội tuyển của Cristiano Ronaldo.

Đáng chú ý, Bồ Đào Nha vẫn bảo toàn chiến thắng dù chỉ còn 10 người trong 15 phút cuối sau thẻ đỏ của Pedro Neto.

Trong khi đó, Na Uy tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục trước Đan Mạch. Bị dẫn 0-2 sau 14 phút, đội bóng Bắc Âu vùng lên nhờ bàn thắng của Erling Haaland và Martin Odegaard.

Haaland lập cú đúp, Na Uy ngược dòng siêu kịch tính trước Đan Mạch - Ảnh: UEFA

Phút 90+4, Haaland thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-2, đưa Na Uy giành vé tứ kết nhờ hơn Đan Mạch về thành tích đối đầu.

Lễ bốc thăm tứ kết diễn ra ngày 20/11/2026. Các trận đấu lượt đi và lượt về được tổ chức vào tháng 3/2027, hứa hẹn những cuộc đại chiến hấp dẫn giữa các đội bóng hàng đầu châu Âu.

Danh sách tám đội vào tứ kết UEFA Nations League 2026/27: Bảng A1: Pháp, Bỉ.

Bảng A2: Đức, Hà Lan.

Bảng A3: Anh, Tây Ban Nha.

Bảng A4: Bồ Đào Nha, Na Uy.