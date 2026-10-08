Xác định 8 cặp đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2026/27

Công Phượng (thứ hai từ phải sang) ghi 1 bàn trong chiến thắng 4-3 của TP Đồng Nai trước Bình Minh Sài Gòn.

Theo phân nhánh, tại vòng 1/8, TP Đồng Nai sẽ chạm trán với đương kim vô địch Công an Hà Nội, SLNA gặp CLB Công an nhân dân; các cặp đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa các CLB: Bắc Ninh FC vs Đại học Văn hiến; Công an TPHCM vs Becamex TPHCM; Thể Công Vietel vs TPHCM; Thép Xanh Nam Định vs Xuân Thiện Phú Thọ; SHB Đà Nẵng vs Thép Cần Thơ; Ninh Bình FC vs Hưng Yên.

Vòng 1/8 dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 14-2-2027, với ưu thế nghiêng về các đội chủ nhà Công an Hà Nội, SLNA, Bắc Ninh FC, Công an TPHCM, Thể Công Viettel, Thép Xanh Nam Định, SHB Đà Nẵng và Ninh Bình.