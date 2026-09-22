Xác định 69 hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 685 ở Tuyên Quang

Các chiến sĩ phá đá, mở đường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 685.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) vừa ban hành Công văn số 401/CV-BCĐ, triển khai quy tập hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 685 và một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Theo kết quả thu thập thông tin, tư liệu lịch sử và kiểm tra thực địa, lực lượng chức năng xác định 5 vị trí có khả năng là mộ tập thể tại sườn Đông mỏm E2, mỏm E3, sườn Đông mỏm E4 và sườn mỏm E5.

Các vị trí được xác định liên quan đến cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 153, Trung đoàn 141, Sư đoàn 356. Tổng số hài cốt liệt sĩ được xác định sơ bộ tại 5 vị trí khoảng 69 người.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chủ trì xây dựng phương án, tổ chức quy tập bảo đảm chặt chẽ, an toàn, đúng quy trình. Các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát hồ sơ, tài liệu lịch sử, đồng thời phối hợp thu thập mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 685 góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời là hoạt động giáo dục truyền thống thiết thực, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử bảo vệ Tổ quốc, trân trọng giá trị của hòa bình và biết ơn những người đã hy sinh vì đất nước.