Xác định 5 mộ tập thể, 69 hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 685

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang, qua quá trình thu thập thông tin, khảo sát thực địa, lực lượng chức năng đã xác định 5 vị trí mộ tập thể tại Điểm cao 685, với tổng số 69 hài cốt liệt sĩ. Các liệt sĩ được xác định thuộc Trung đoàn 153, Sư đoàn 356.

Kết quả này có được từ những thông tin, tư liệu được thu thập tại hội nghị do Ban Chỉ đạo tỉnh Tuyên Quang tổ chức ngày 13/8/2026. Tại đây, các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu ở Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên đã cung cấp thêm nhiều thông tin về vị trí chiến đấu, hy sinh và nơi an táng đồng đội.

Các lực lượng băng rừng, tiếp cận những vị trí mộ tập thể tại Điểm cao 685. Ảnh: Tuấn Anh

Ngày 3 và 4/9/2026, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia tiến hành kiểm tra, nắm tình hình tại Điểm cao 685. Sau khi thống nhất chủ trương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang triển khai mở rộng phạm vi tìm kiếm và xác định 5 vị trí có hài cốt liệt sĩ.

Cụ thể, tại đỉnh mỏm E2, lực lượng chức năng xác định mộ tập thể của một khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm, Đại đội 16, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Tại sườn Đông mỏm E3 là mộ tập thể của Tiểu đội Cối 60, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, với 12 hài cốt liệt sĩ. Ở sườn Đông mỏm E4, mộ tập thể của Trung đội 1, Đại đội 7 được xác định có 15 hài cốt liệt sĩ.

Tại đỉnh mỏm E5 là mộ tập thể của khẩu đội ĐKZ-82, Đại đội 14, gồm 6 hài cốt liệt sĩ. Vị trí thứ năm, ở sườn Đông mỏm E5, được xác định là mộ tập thể của Trung đội 1 và 3 khẩu đại liên, Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, với 30 hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng mở lối vào hang, nơi nghi có nhiều hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Điểm cao 685 thuộc xã Thanh Thủy, là khu vực từng diễn ra những trận chiến đấu ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Việc xác định 5 vị trí mộ tập thể với 69 hài cốt liệt sĩ tạo thêm cơ sở quan trọng để các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm, quy tập và phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ tại Điểm cao 685 trong thời gian tới.