Xác định 5 mộ tập thể, 69 hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 685

Kết quả này là cơ sở quan trọng để tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập, hoàn thiện hồ sơ và xác định danh tính các liệt sĩ hy sinh tại Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên. Đây cũng là thành quả của quá trình thu thập tư liệu lịch sử, đối chiếu thông tin nhân chứng và khảo sát thực địa tại khu vực từng diễn ra những trận chiến đấu ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Trước đó, ngày 13/8/2026, Ban Chỉ đạo tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị thu thập, cung cấp thông tin, tư liệu lịch sử phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Tại hội nghị, các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến đấu ở Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến diễn biến các trận đánh, vị trí đóng quân, đội hình chiến đấu, nơi đồng đội hy sinh và những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 685, xã Thanh Thủy.

Trên cơ sở tư liệu được thu thập, lực lượng chức năng tiến hành tổng hợp, đối chiếu với hồ sơ đơn vị, sơ đồ tác chiến và đặc điểm địa hình tại Điểm cao 685. Những thông tin do các cựu chiến binh cung cấp trở thành nguồn dữ liệu quan trọng, giúp khoanh vùng các vị trí cần khảo sát, tìm kiếm.

Từ ngày 3 đến 4/9/2026, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia đã trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình mộ liệt sĩ tại Điểm cao 685. Sau khi xem xét báo cáo, tư liệu lịch sử và kết quả khảo sát thực địa, đoàn công tác thống nhất chủ trương mở rộng phạm vi tìm kiếm theo đề xuất của Ban Chỉ đạo tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện chủ trương trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các lực lượng triển khai mở rộng khu vực tìm kiếm. Qua khảo sát, lực lượng chức năng phát hiện 5 vị trí có hài cốt liệt sĩ, được xác định là những mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 153, Sư đoàn 356.

Tại đỉnh mỏm E2, lực lượng chức năng xác định một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ thuộc khẩu đội súng máy phòng không 12,7 mm, Đại đội 16, Trung đoàn 153. Ở sườn Đông mỏm E3 là mộ tập thể gồm 12 hài cốt liệt sĩ của Tiểu đội Cối 60, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5. Cách đó không xa, tại sườn Đông mỏm E4, một mộ tập thể khác được xác định là nơi an nghỉ của 15 liệt sĩ thuộc Trung đội 1, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5.

Tại khu vực mỏm E5, lực lượng chức năng xác định thêm hai vị trí mộ tập thể. Trong đó, tại đỉnh mỏm E5 là mộ của 6 liệt sĩ thuộc khẩu đội ĐKZ-82, Đại đội 14. Vị trí còn lại nằm ở sườn Đông mỏm E5, gồm 30 hài cốt liệt sĩ thuộc Trung đội 1 và ba khẩu đại liên của Đại đội 5, Tiểu đoàn 5. Đây là vị trí có số lượng hài cốt liệt sĩ nhiều nhất trong số 5 mộ tập thể được xác định tại Điểm cao 685.

Như vậy, tổng số hài cốt liệt sĩ tại 5 vị trí được xác định là 69. Việc làm rõ phiên hiệu đơn vị, bộ phận chiến đấu và khu vực an táng tạo thêm căn cứ phục vụ quá trình tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính từng liệt sĩ. Tuy nhiên, danh tính cụ thể của các liệt sĩ vẫn cần tiếp tục được xác minh thận trọng bằng việc đối chiếu hồ sơ quân nhân, danh sách đơn vị, thông tin từ cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ.

Điểm cao 685 thuộc xã Thanh Thủy là địa bàn có địa hình hiểm trở, nhiều vách đá, cây rừng rậm rạp. Sau nhiều năm, cảnh quan và dấu tích chiến trường đã có nhiều thay đổi, gây khó khăn cho công tác khảo sát, tìm kiếm. Vì vậy, ký ức của những người từng trực tiếp chiến đấu tại đây có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tái hiện vị trí đội hình và nơi an táng đồng đội.

Kết quả xác định 5 mộ tập thể tại Điểm cao 685 không chỉ mở ra hướng tìm kiếm mới mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, triển khai công tác quy tập và xác định danh tính, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương, đáp ứng mong mỏi của thân nhân sau nhiều năm chờ đợi.