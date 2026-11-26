Tấm vé cuối cùng vào bán kết thuộc về Quảng Ninh sau chiến thắng 2-1 trước Đồng Nai. Kết quả này giúp đội bóng đất mỏ giành quyền đi tiếp và sẽ đối đầu chủ nhà TP. HCM ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.

TP. HCM toàn thắng tại vòng bảng. Ảnh: TSN FC

Trước đó, cặp bán kết còn lại đã được xác định với cuộc so tài giữa Hà Nội và Đồng Tháp. Hà Nội đứng đầu bảng B, trong khi Đồng Tháp giành vị trí nhì bảng A để tiếp tục cuộc đua huy chương.

Ở vòng bảng, hai ứng viên hàng đầu là TP. HCM và Hà Nội đều thể hiện phong độ ấn tượng khi giành trọn 9 điểm sau 3 lượt trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà TP. HCM sở hữu lực lượng nòng cốt là các cầu thủ của CLB Thái Sơn Nam, được đánh giá cao trong cuộc cạnh tranh HCV năm nay.

Theo lịch thi đấu, hai trận bán kết sẽ diễn ra ngày 27.11 tại Nhà thi đấu Câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng (TP. HCM). Lúc 15 giờ, TP. HCM chạm trán Quảng Ninh, trước khi Hà Nội đối đầu Đồng Tháp vào lúc 17 giờ.

Xếp hạng chung cuộc tại vòng bảng

Xét về tương quan lực lượng và phong độ, TP. HCM cùng Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn các đối thủ. Tuy nhiên, futsal luôn tiềm ẩn những bất ngờ và hai tấm vé vào chung kết vẫn cần được quyết định trên sân đấu.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc cách đây 4 năm, TP. HCM từng thất bại 2-3 trước Hà Nội, với nòng cốt là các cầu thủ Thái Sơn Bắc, trong trận chung kết và lỡ hẹn với HCV.

Vì vậy, mục tiêu của thầy trò HLV Trần Văn Vũ ở kỳ Đại hội lần này không gì khác ngoài chinh phục ngôi vô địch trên sân nhà.