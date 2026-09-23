Xác định 4 cặp đấu vòng tứ kết bóng đá nam Asiad 2026

Vòng bảng bóng đá nam ASIAD 20 khép lại với tám đội vào tứ kết. U23 Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh khi thắng U23 Thái Lan 3-0, giữ ngôi đầu bảng A với ba trận toàn thắng.

U23 Nhật Bản thắng dễ U23 Thái Lan - Ảnh: FAT

Chủ nhà sẽ gặp U23 Triều Tiên, đội nhì bảng B sau chiến thắng 4-1 trước Iran. Nhật Bản sở hữu hàng công hiệu quả, nhưng Triều Tiên cũng cho thấy khả năng chuyển trạng thái nguy hiểm.

U23 Thái Lan sẽ đối đầu U23 Trung Quốc. Trung Quốc đứng đầu bảng B với 5 điểm, trong khi Thái Lan ghi tám bàn ở hai lượt trận đầu. Đây có thể là cặp đấu giàu tốc độ, nơi khả năng tận dụng cơ hội đóng vai trò quan trọng.

Ở cặp đấu khác, U23 Uzbekistan chạm trán U23 Saudi Arabia. Uzbekistan toàn thắng ba trận bảng C, trong đó vượt qua U23 Việt Nam 2-0, cho thấy sự chắc chắn và đồng đều. Saudi Arabia giành vé với vị trí nhì bảng D và có lợi thế về thể lực, tranh chấp.

U23 Việt Nam chạm trán U23 Hàn Quốc ở tứ kết - Ảnh: Vietcontent

Tâm điểm với người hâm mộ Việt Nam là cuộc đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc. Đội bóng xứ sở Kim chi đứng đầu bảng D sau hai chiến thắng, còn Việt Nam xếp nhì bảng C. Đây là thử thách lớn, đòi hỏi U23 Việt Nam phòng ngự tập trung, hạn chế sai số và tận dụng tốt các cơ hội phản công.

Bốn cặp đấu vòng tứ kết bóng đá nam

Theo lịch, vòng tứ kết môn bóng đá nam Asiad 20 diễn ra vào hai ngày 25 và 26/9. Trong đó, màn so tài giữa U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 17h30 ngày 25/9.