Xác định 4 cặp đấu và lịch thi đấu tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026

Ảnh minh họa (AI).

Tại bảng A, U23 Nhật Bản đánh bại U23 Thái Lan 3-0 vào chiều tối 23/9 để giành ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối. U23 Thái Lan đứng thứ hai với 6 điểm.

Ở trận đấu còn lại chỉ mang tính thủ tục, U23 Hong Kong (Trung Quốc) thua U23 Kyrgyzstan 0-4.

Trong khi đó, bảng B chứng kiến U23 CHDCND Triều Tiên thắng U23 Iran 4-1, qua đó vươn lên vị trí thứ hai với 4 điểm. U23 Trung Quốc hòa U23 UAE 0-0 và đứng đầu bảng với 5 điểm. U23 Iran cũng có 4 điểm nhưng xếp thứ ba do kém U23 CHDCND Triều Tiên về hiệu số bàn thắng bại, còn U23 UAE đứng cuối với 2 điểm.

Theo nhánh đấu, U23 Trung Quốc gặp đội nhì bảng A là U23 Thái Lan ở tứ kết (26/9). Trong khi đó, đội nhất bảng A là U23 Nhật Bản gặp U23 CHDCND Triều Tiên (26/9).

Trong khi đó, U23 Uzbekistan gặp U23 Saudi Arabia ở tứ kết vào ngày 25/9. Cặp tứ kết còn lại là U23 Hàn Quốc gặp U23 Việt Nam cũng vào ngày 25/9.

Lịch thi đấu tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026