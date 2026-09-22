Xác định 4 cặp đấu tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026

Tâm điểm với người hâm mộ Việt Nam là cuộc đối đầu giữa tuyển nữ Việt Nam và Trung Quốc. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc giành quyền đi tiếp sau khi đứng thứ ba bảng E và nằm trong nhóm hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Trung Quốc tại tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Đối đầu Trung Quốc ở tứ kết sẽ là thử thách lớn với tuyển nữ Việt Nam. Đội bóng Đông Á sở hữu lực lượng chất lượng, nền tảng thể lực tốt cùng kinh nghiệm dày dạn tại các sân chơi quốc tế. Vì vậy, tuyển Việt Nam cần duy trì sự tập trung, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt những cơ hội có được nếu muốn tạo bất ngờ.

Một cặp đấu đáng chú ý khác là màn so tài giữa CHDCND Triều Tiên và Đài Bắc Trung Hoa. CHDCND Triều Tiên được đánh giá cao nhờ khả năng tổ chức lối chơi cùng nền tảng thể lực, trong khi Đài Bắc Trung Hoa cũng cho thấy sự khó chịu trong hành trình vượt qua vòng bảng.

Nhật Bản sẽ chạm trán Philippines. Đội bóng xứ mặt trời mọc tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nền bóng đá nữ hàng đầu châu Á. Trong khi đó, Philippines giành quyền đi tiếp với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất và được kỳ vọng sẽ gây khó khăn cho đối thủ.

Cặp tứ kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Uzbekistan. Xét về kinh nghiệm và chất lượng đội hình, Hàn Quốc được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, việc góp mặt tại vòng knock-out cho thấy Uzbekistan cũng có sự tiến bộ và không phải đối thủ có thể xem thường.

Theo lịch thi đấu, cả bốn trận tứ kết môn bóng đá nữ tại ASIAD 2026 sẽ đồng loạt diễn ra trong ngày 25/9, qua đó xác định bốn đội giành quyền vào bán kết.