Xác định 4 cặp đấu tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026

Tại bảng A, chủ nhà U23 Nhật Bản vượt qua U23 Thái Lan 2-0 để giành ngôi đầu. Cả hai đội đều sớm giành vé đi tiếp sau khi toàn thắng 2 trận đầu tiên.

U23 Thái Lan (phải) vào tứ kết với ngôi nhì bảng A. Ảnh: FAT

Ở bảng B, U23 Trung Quốc hòa 0-0 trước U23 UAE, qua đó có 5 điểm và đứng đầu bảng. U23 CHDCND Triều Tiên giành vị trí nhì bảng với 4 điểm sau chiến thắng 4-1 trước U23 Iran.

Trước đó, bảng C chứng kiến U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam giành quyền đi tiếp, trong khi bảng D có U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia.

Như vậy, 8 đội góp mặt ở tứ kết, gồm: U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan, U23 Trung Quốc, U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia.

Đáng chú ý, 4 đội từng giành HCV bóng đá nam ASIAD là Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan và CHDCND Triều Tiên đều góp mặt.

Các cặp tứ kết cũng được xác định, gồm: U23 Nhật Bản gặp U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Thái Lan đối đầu U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan chạm trán U23 Saudi Arabia và U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc.

Trong đó, cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc nhận được sự chú ý lớn. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ phải đối mặt với đội bóng sở hữu lực lượng đồng đều và có phong độ cao.

Các trận tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26.9 tại Nagoya (Nhật Bản).