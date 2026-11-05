Xác định 2 vé vào Bán kết Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp lần thứ 10

Đội Tor O Sot (Thái Lan) và Đội Lộc Vân Rice - BV Bank Sa Đéc cống hiến màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn.

Trong buổi sáng 4-11, lượt đấu thứ 2 của Bảng A chứng kiến trận đấu hấp dẫn của Đội Tor O Sot (Thái Lan) và Đội Lộc Vân Rice - BV Bank Sa Đéc.

Với bản lĩnh của nhà vô địch, Đội Tor O Sot (Thái Lan) giữ nhịp tốt và có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 15 do công của cầu thủ số 89 Pachara sau pha dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn. 2 đội kết thúc hiệp 1 với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng đến từ Thái Lan.

Bước sang hiệp 2, trong thế buộc phải dồn lên, phút thứ 22 của trận đấu, cầu thủ số 23 Nguyễn Thanh Sang có pha ghi bàn gỡ hòa cho Đội Lộc Vân Rice - BV Bank Sa Đéc sau pha dứt điểm đẹp mắt từ quả phạt góc.

Phút thứ 23, Đội Tor O Sot (Thái Lan) được hưởng quả phạt đền và cầu thủ số 77 Natdanai đã tận dụng tốt, nâng tỷ số lên 2-1.

Quyết không nản chí, các cầu thủ Đội Lộc Vân Rice - BV Bank Sa Đéc tiếp tục dồn lên tấn công nhưng vẫn không gặp may mắn. Đến phút 34 của trận đấu, Đội Lộc Vân Rice - BV Bank Sa Đéc có bàn thắng gỡ hòa 2-2 do công của cầu thủ số 9 Nguyễn Văn Nhựt.

Tuy nhiên, chỉ sau đó 1 phút, Đội Tor O Sot (Thái Lan) có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 sau pha ghi bàn đẹp mắt của cầu thủ số 77 Natdanai. Với tình thế không còn gì để mất, Đội Lộc Vân Rice - BV Bank Sa Đéc quyết định áp dụng chiến thuật Power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, đến phút 37, Đội Tor O Sot (Thái Lan) đã có bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 do công của cầu thủ số 21 Pacharadin.

Đội HT Friend FC Đồng Tháp (áo đỏ) thể hiện đẳng cấp với chiến thắng 12-2.

Ở trận thứ 2 của Bảng A là cuộc đối đầu giữa 2 Đội Thái Huy FC và HT Friend FC Đồng Tháp. Với lợi thế 3 điểm sau trận đầu, các cầu thủ HT Friend FC Đồng Tháp dồn lên chơi tấn công ngay từ đầu trận. Vì vậy, ngay từ phút thứ 3 trận đấu, cầu thủ số 12 Lâm Tấn Phát của HT Friend FC Đồng Tháp đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Đội Thái Huy FC.

Sau bàn thắng, HT Friend FC Đồng Tháp chứng tỏ bản lĩnh với những pha tấn công dồn ép đối thủ. Phút thứ 11 của trận đấu, cầu thủ số 9 Mai Minh Tuấn của HT Friend FC Đồng Tháp đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Vào các phút thứ 16, 18, 19 trận đấu, HT Friend FC Đồng Tháp có thêm 4 bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0.

Bước sang hiệp 2, Đội HT Friend FC Đồng Tháp tiếp tục dồn ép đối thủ và có thêm 7 bàn thắng nữa vào lưới đối phương ở các phút 22, 23, 24, 25, 27, 29, 36 do công của các cầu thủ Nguyễn Quý Toàn, Lương Duy Thuận, Phan Tấn Bình. Và đặc biệt là cầu thủ số 12 Lâm Tấn Phát hoàn tất cú Repoker (5 bàn). Ở những phút cuối trận, Đội Thái Huy FC có được 2 bàn thắng danh dự ở các phút 31 và 35. Kết thúc trận đấu, tỷ số 12-2 nghiêng về Đội HT Friend FC Đồng Tháp.

Cầu thủ Mai Minh Tuấn của Đội HT Friend FC Đồng Tháp giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Như vậy, sau 2 lượt trận, ở Bảng A, Đội HT Friend FC Đồng Tháp và Đội Tor O Sot (Thái Lan) giành vé vào tranh Bán kết với 2 trận toàn thắng giành được 6 điểm.

Vào buổi chiều, lượt trận thứ 2 vòng loại Bảng B Giải, khán giả được chứng kiến trận đấu đầu tiên giữa 2 Đội Mai Công Đồng Tháp và Trẻ TP. Hồ Chí Minh. Với dàn cầu thủ chất lượng và kinh nghiệm thi đấu dày dặn, Đội Mai Công Đồng Tháp đã dồn lên tấn công. Chỉ sau 5 phút bóng lăn, cầu thủ số 6 Nguyễn Văn Phi của Đội Mai Công Đồng Tháp đã có bàn thắng mở tỷ số từ pha dứt điểm cận thành. Phút cuối hiệp 1, cầu thủ số 11 Trương Thanh Phong của Đội Trẻ TP. Hồ Chí Minh đã có bàn san bằng tỷ số 1-1. Bước sang hiệp 2, cả 2 đội tiếp tục cống hiến với các pha rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Kết quả chung cuộc, Đội Mai Công Đồng Tháp giành chiến thắng 4-2.

Ở trận đấu thứ 2 là trận tranh tài giữa Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh và Đội Lucky FC (Campuchia). Cả 2 đội cùng cống hiến trận đấu đẹp mắt với 6 bàn thắng và chiến thắng 4-2 nghiêng về Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh.

Như vậy, sau 2 lượt trận, ở Bảng B, Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh đứng đầu bảng với 6 điểm, Đội Trẻ TP. Hồ Chí Minh xếp thứ 2 với 3 điểm, Đội Mai Công Đồng Tháp xếp thứ 3 cũng với 3 điểm, Đội Lucky FC (Campuchia) xếp thứ 4. Ở Bảng B, Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh có lợi thế lớn trong cuộc đua vào Bán kết.

Trong ngày hôm nay 5-11, Giải tiếp tục diễn ra với 4 trận đấu. Theo đó, sáng 8 giờ là trận thi đấu Bảng A giữa Đội Lộc Vân Rice - BV Bank Sa Đéc và Đội Thái Huy FC, vào lúc 10 giờ sẽ là trận đấu giữa Đội HT Friend FC Đồng Tháp và Đội Tor O Sot (Thái Lan).

Trận Mai Công Đồng Tháp và Trẻ TP. Hồ Chí Minh cũng diễn ra hấp dẫn với những pha tấn công đẹp mắt.

Vào buổi chiều, ở Bảng B, lúc 14 giờ sẽ là trận tranh tài giữa Đội Trẻ TP. Hồ Chí Minh và Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh, vào lúc 16 giờ sẽ là trận tranh tài giữa Đội Lucky FC (Campuchia) với Đội Mai Công Đồng Tháp. Tất cả các trận đấu được livestream trên kênh Fanpage Truyền hình Đồng Tháp và kênh Youtube Truyền hình Đồng Tháp cũng như đăng tải thường xuyên trên Báo Đồng Tháp điện tử.