Xác định 2 đội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Lượt trận cuối của bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 mang đến diễn biến hấp dẫn từ cuộc đua chỉ số phụ giữa Indonesia và Malaysia, dù 2 đội bóng này không đối đầu trực tiếp với nhau. Malaysia ăn mừng sau khi đánh bại Singapore với tỷ số 6-0. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, Indonesia ghi bàn quyết định trong trận thắng Bangladesh 9-2 để giật lấy vị trí đầu bảng và tấm vé vào chung kết.

Đối thủ của Indonesia ở trận tranh cúp FIFA ASEAN Cup 2026 là Thái Lan - đội đứng đầu bảng B.

Indonesia giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan. (Ảnh: FIFA)

Trước lượt đấu cuối, cuộc đua giành vé vào chung kết vẫn rất căng thẳng. Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm, trong khi Singapore bám phía sau với 3 điểm. Theo thể thức Division 1, chỉ đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền tranh chức vô địch.

Indonesia bước vào trận gặp Bangladesh với nhiệm vụ không chỉ giành 3 điểm mà còn phải cải thiện hiệu số bàn thắng bại để cạnh tranh ngôi đầu. Đội chủ nhà nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế bằng màn trình diễn áp đảo và dẫn trước tới 6-1 ngay trong nửa đầu trận đấu.

Mitchell Baker là cầu thủ nổi bật nhất khi ghi tới 4 bàn. Hai bàn còn lại của Indonesia thuộc về Ridho và Justin Hubner. Trong khi đó, Malaysia chỉ có tỷ số 2-0 trước Singapore ở cùng thời điểm. Indonesia tạm vượt lên dẫn đầu bảng nhờ hơn Malaysia 2 đơn vị hiệu số bàn thắng - bàn thua.

Sang hiệp 2, Indonesia tiếp tục tấn công nhưng liên tục bỏ lỡ cơ hội. Malaysia kiên trì tìm kiếm bàn thắng. Cục diện trở nên kịch tính vào những phút cuối của 2 trận đấu.

Malaysia ghi thêm 4 bàn để giành chiến thắng 6-0 trước Singapore. Thời điểm trận đấu kết thúc, các cầu thủ Malaysia nhảy cẫng lên ăn mừng. Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe và các trợ lý mở điện thoại ra xem những giây cuối của trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh để chờ tin vui.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số 2-7 của Bangladesh đồng nghĩa Indonesia phải ghi thêm 2 bàn nữa mới chiếm được ngôi đầu của Malaysia. Tính đến hết 5 phút đá bù (trong tổng thời gian bù giờ 8 phút), họ vẫn chưa có thêm bàn nào. Tuy nhiên, đội tuyển xứ vạn đảo làm được điều khó tin trong 2 phút cuối trận.

Lần lượt Diks và Baker ghi 2 bàn liên tiếp. Indonesia thắng 9-2 và vượt lên đứng đầu bảng A.