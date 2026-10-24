Xác định 2 đội giành quyền vào vòng chung kết bóng chuyền nữ VĐQG 2026

Tối 24/10, giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 diễn ra tại Vĩnh Long xác định được hai đội góp mặt trong trận tranh chức vô địch là Hà Nội Tasco Auto và Binh chủng Thông tin. Cả hai đều thể hiện phong độ ấn tượng ở vòng bán kết, lần lượt vượt qua Hóa chất Đức Giang Lào Cai và VTV Bình Điền Long An.

Ở trận bán kết đầu tiên, Hà Nội Tasco Auto tạo bất ngờ khi đánh bại Hóa chất Đức Giang Lào Cai với tỷ số 3-0 (25-21, 25-22, 25-17). Đây là kết quả đáng chú ý bởi Hóa chất Đức Giang đứng đầu bảng xếp hạng sau hai giai đoạn vòng bảng, trong khi đại diện Thủ đô từng trải qua chuỗi bốn trận thua liên tiếp, trong đó có thất bại trước đội cuối bảng Geleximco Hưng Yên.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, Hà Nội Tasco Auto thi đấu hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Sự trở lại của ngoại binh Brankica Mihajlovic giúp đội bóng có thêm sức mạnh trên hàng công. Bên cạnh đó, Bùi Thị Ánh Thảo và Lê Thanh Thúy cũng đóng góp quan trọng vào chiến thắng.

Hà Nội Tasco Auto lấy lại phong độ, giành quyền vào trận chung kết. (Ảnh: CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto)

Set đầu tiên diễn ra cân bằng khi hai đội liên tục bám đuổi điểm số. Tuy nhiên, từ thời điểm hòa 21-21, Hà Nội Tasco Auto ghi liền bốn điểm để giành chiến thắng 25-21.

Sang set hai, đội bóng Thủ đô tiếp tục duy trì sự tập trung trong những thời điểm quyết định. Dù Hóa chất Đức Giang Lào Cai nỗ lực thu hẹp khoảng cách, Hà Nội Tasco Auto vẫn thắng 25-22. Đến set ba, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hoàn toàn chiếm ưu thế và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 25-17.

Kết quả này giúp Hà Nội Tasco Auto lần đầu tiên góp mặt ở chung kết giải vô địch quốc gia, ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi cao nhất của bóng chuyền Việt Nam.

Ở trận bán kết còn lại diễn ra tối cùng ngày, Binh chủng Thông tin vượt qua VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-0 (25-20, 25-23, 25-23). Đội bóng áo lính nhập cuộc chủ động và giành chiến thắng 25-20 trong set đầu tiên. Hai set tiếp theo diễn ra căng thẳng hơn khi VTV Bình Điền Long An nhiều lần tạo được lợi thế. Dù vậy, Binh chủng Thông tin vẫn thể hiện bản lĩnh ở những điểm số cuối để cùng thắng 25-23.

Về phía VTV Bình Điền Long An, đội bóng gặp bất lợi khi không có sự phục vụ của chủ công Trần Thị Thanh Thúy do đang thi đấu tại Nhật Bản. Khó khăn tiếp tục gia tăng khi đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh gặp chấn thương và phải rời sân trong set hai.

Chiến thắng trước VTV Bình Điền Long An đánh dấu lần đầu tiên sau 5 năm Binh chủng Thông tin trở lại trận chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia.

Trận chung kết giữa Hà Nội Tasco Auto và Binh chủng Thông tin diễn ra lúc 19h30 ngày 25/10 tại Vĩnh Long. Trước đó, Hóa chất Đức Giang Lào Cai gặp VTV Bình Điền Long An trong trận tranh hạng ba lúc 17h cùng ngày.