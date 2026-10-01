Xác định 2 đội bóng vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Trước lượt trận cuối, Thái Lan là đội đầu tiên giành quyền vào chung kết khi có 6 điểm và chắc chắn đứng đầu bảng B. Tại bảng A, Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm, còn Singapore đứng thứ ba với 3 điểm.

Indonesia giành quyền vào trận chung kết đầy kịch tính. Ảnh: FIFA

Malaysia đối đầu Singapore, trong khi Indonesia gặp Bangladesh. Malaysia sớm vượt lên khi Bergson ghi bàn từ chấm phạt đền. Cùng thời điểm, Indonesia cũng tạo lợi thế lớn với cú đúp của Mitchell Baker, dẫn Bangladesh 2-0 sau 20 phút.

Sau khi Wilkin nâng tỉ số lên 2-0 cho Malaysia, hai đội cùng có 7 điểm và Indonesia tạm xếp sau do kém hiệu số. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu tại Bangladesh nhanh chóng thay đổi cục diện. Indonesia kết thúc hiệp 1 với lợi thế 6-1, qua đó vượt Malaysia về hiệu số.

Bước sang hiệp 2, Malaysia vẫn duy trì sức ép và liên tiếp ghi bàn. Từ phút 62 đến 90+3, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe ghi thêm 4 bàn, trong đó Bergson hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng 6-0 trước Singapore.

Xếp hạng chung cuộc tại bảng A

Tưởng như kết quả này đủ giúp Malaysia giành ngôi đầu, nhưng Indonesia tạo nên màn rượt đuổi khó tin trong những phút bù giờ.

Vickery nâng tỉ số lên 7-1 ở phút 90+2, Bangladesh rút ngắn cách biệt chỉ một phút sau. Indonesia sau đó ghi thêm hai bàn ở phút 90+6 và 90+7, khép lại trận đấu với chiến thắng 9-2.

Kết quả này khiến Indonesia và Malaysia cùng có 7 điểm, cùng hiệu số +9. Tuy nhiên, Indonesia ghi được 11 bàn, nhiều hơn Malaysia 2 bàn, qua đó giành ngôi nhất bảng A.

Như vậy, Indonesia sẽ gặp Thái Lan trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 vào ngày 5.10.

Malaysia nhì bảng A, tranh hạng ba. Đối thủ của họ có thể là đội tuyển Việt Nam nếu như thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Pakistan ở lượt trận cuối bảng B vào chiều mai 2.10.