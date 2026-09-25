Xác định 2 cặp đấu vòng bán kết bóng đá nữ Asiad 2026

Vòng tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026 đã khép lại với những kết quả đáng chú ý, qua đó xác định bốn đội góp mặt ở vòng bán kết gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên. Đây đều là những nền bóng đá nữ hàng đầu châu Á, hứa hẹn tạo nên các màn so tài chất lượng

Ở tứ kết, một trong những ứng viên cho tấm HCV là ĐT nữ Trung Quốc vượt qua tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 1-0 sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Dù không thể giành quyền đi tiếp nhưng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có quyền ngẩng cao đầu về nước.

Nữ Việt Nam gây ra nhiều khó khăn cho nữ Trung Quốc - Ảnh: VFF

Trong khi đó, nữ Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh với lối chơi kỹ thuật, tốc độ và khả năng kiểm soát bóng vượt trội khi đánh bại Philippines với 4 bàn không gỡ.

Đội bóng từng vô địch World Cup nữ đang hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng ASIAD ngay trên sân nhà dù đối thủ là các cô gái Hàn Quốc.

Cặp bán kết còn lại chứng kiến màn đối đầu giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Triều Tiên luôn được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực, lối chơi giàu sức mạnh, trong khi Trung Quốc sở hữu đội hình đồng đều và khả năng tổ chức tốt.

Theo lịch, vòng bán kết bóng đá nữ ASIAD 2026 sẽ diễn ra vào ngày 29/9 tới.