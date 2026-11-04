Xác định 19 đội vào vòng loại trực tiếp

VÒNG 1/32

THPT Quốc Oai (Nhất A) - Nhì Ô

THPT Xuân Phương (Nhất B) - Nhì P

THPT Hoài Đức C (Nhất C) - Nhì Q

THPT Tự Lập (Nhất D) - Nhì R

THPT Wellsrping (Nhất Đ) - Nhì S

Nhất E - Nhì T

THPT Nguyễn Quốc Trinh (Nhất F) - Nhì U

THPT Đồng Quan (Nhất G) - Nhì Ư

THPT Trần Quốc Tuấn (Nhất H) - Nhì V

THPT Nguyễn Du Thanh Oai (Nhất I) - Nhì X

THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Nhất J) - Nhì Y

Nhất K - Nhì Z

Nhất L - Nhì W

Nhất M - Nhì AA

Nhất N - Nhì BB

Nhất O - Nhì CC

Nhất Ô - (Nhì A) THPT Đại Mỗ

Nhất P - (Nhì B) THPT Lê Văn Thiêm

Nhất Q - (Nhì C) THPT Khương Hạ

Nhất R - Nhì D

Nhất S - (Nhì Đ) THPT Huỳnh Thúc Kháng

Nhất T - Nhì E

Nhất U - (Nhì F) THPT Cầu Giấy

Nhất Ư - (Nhì G) THPT Phú Xuyên A

Nhất V - (Nhì H) THPT Lương Thế Vinh

Nhất X - (Nhì I) THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng

Nhất Y - (Nhì J) THPT FPT

Nhất Z - Nhì K

Nhất W - Nhì L

Nhất AA - Nhì M

Nhất BB - Nhì N

Nhất CC - Nhì O