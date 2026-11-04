Xác định 19 đội vào vòng loại trực tiếp
Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active đã xác định được 19 trên tổng số 64 đội vào vòng loại trực tiếp 1/32.
VÒNG 1/32
THPT Quốc Oai (Nhất A) - Nhì Ô
THPT Xuân Phương (Nhất B) - Nhì P
THPT Hoài Đức C (Nhất C) - Nhì Q
THPT Tự Lập (Nhất D) - Nhì R
THPT Wellsrping (Nhất Đ) - Nhì S
Nhất E - Nhì T
THPT Nguyễn Quốc Trinh (Nhất F) - Nhì U
THPT Đồng Quan (Nhất G) - Nhì Ư
THPT Trần Quốc Tuấn (Nhất H) - Nhì V
THPT Nguyễn Du Thanh Oai (Nhất I) - Nhì X
THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Nhất J) - Nhì Y
Nhất K - Nhì Z
Nhất L - Nhì W
Nhất M - Nhì AA
Nhất N - Nhì BB
Nhất O - Nhì CC
Nhất Ô - (Nhì A) THPT Đại Mỗ
Nhất P - (Nhì B) THPT Lê Văn Thiêm
Nhất Q - (Nhì C) THPT Khương Hạ
Nhất R - Nhì D
Nhất S - (Nhì Đ) THPT Huỳnh Thúc Kháng
Nhất T - Nhì E
Nhất U - (Nhì F) THPT Cầu Giấy
Nhất Ư - (Nhì G) THPT Phú Xuyên A
Nhất V - (Nhì H) THPT Lương Thế Vinh
Nhất X - (Nhì I) THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng
Nhất Y - (Nhì J) THPT FPT
Nhất Z - Nhì K
Nhất W - Nhì L
Nhất AA - Nhì M
Nhất BB - Nhì N
Nhất CC - Nhì O
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xac-dinh-19-doi-vao-vong-loai-truc-tiep-post674544.antd