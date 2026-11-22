U17 Việt Nam được vào thẳng U17 châu Á 2027.

Sau khi loạt trận vòng loại khép lại vào rạng sáng 21/11, danh sách 16 đội tuyển góp mặt tại Vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2027 chính thức được xác định. U17 Việt Nam sẽ cùng 15 đội bóng khác tranh tài tại Uzbekistan, hướng tới mục tiêu giành vé dự U17 World Cup 2027.

Theo danh sách được xác định, 16 đội tuyển tham dự giải gồm chủ nhà Qatar và 15 đội bóng khác. Trong đó, 8 đội được đặc cách vào thẳng VCK là Uzbekistan, Australia, Saudi Arabia, Tajikistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc.

Đây đều là những đội đã vượt qua vòng bảng Giải U17 châu Á 2026 và hiện đang thi đấu tại U17 World Cup 2026 tổ chức ở Qatar. Bên cạnh đó, 7 đội tuyển giành quyền tham dự thông qua vòng loại gồm Indonesia, Iraq, Syria, Iran, Ấn Độ, Yemen và Lebanon.

Theo đó, U17 Việt Nam không phải tham dự vòng loại U17 châu Á 2027 mà được vào thẳng vòng chung kết nhờ thành tích giành quyền góp mặt tại U17 World Cup 2026.

Ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có hai đại diện góp mặt là U17 Việt Nam và U17 Indonesia. Đáng tiếc, U17 Thái Lan và U17 Malaysia đều phải dừng bước, qua đó lỡ cơ hội góp mặt tại sân chơi hàng đầu châu lục dành cho lứa tuổi U17.

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa công bố thời điểm tổ chức lễ bốc thăm chia bảng VCK U17 châu Á 2027. Người hâm mộ sẽ phải chờ thêm để biết đối thủ của U17 Việt Nam cũng như cục diện các bảng đấu.

Theo thể thức được áp dụng ở kỳ giải gần nhất, 8 đội tuyển vượt qua vòng bảng sẽ giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2027 tại Qatar.

Như vậy, VCK U17 châu Á 2027 không chỉ là cuộc cạnh tranh danh hiệu cấp châu lục mà còn mở ra cơ hội để U17 Việt Nam hướng tới sân chơi World Cup. Với sự góp mặt của nhiều nền bóng đá mạnh, thầy trò Ban huấn luyện sẽ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nếu muốn tiến sâu tại giải đấu.