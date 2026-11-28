Sau khi vòng bảng khép lại, 32 đội tuyển xuất sắc nhất đã giành quyền góp mặt ở vòng knock-out FIFA U17 World Cup 2026, mở ra cuộc cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch tại Qatar.

Theo nhánh thi đấu, U17 Tây Ban Nha chạm trán Uzbekistan, trong khi CH Ireland đối đầu Bờ Biển Ngà. Croatia gặp Uruguay, còn Mexico so tài Argentina trong trận đấu đáng chú ý giữa hai đại diện châu Mỹ.

U17 Nhật Bản thắng tưng bừng Honduras để lách qua khe cửa hẹp đi tiếp - Ảnh: FIFA

Ở những cặp đấu tiếp theo, Mali gặp CH Dominica, Venezuela đối đầu Algeria, Hy Lạp chạm trán Ecuador và Australia gặp Senegal.

Nhánh đấu còn lại chứng kiến cuộc đại chiến châu Á giữa U17 Hàn Quốc và U17 Nhật Bản. Đây là màn so tài đáng chờ đợi khi Hàn Quốc toàn thắng vòng bảng, còn Nhật Bản vừa hồi sinh bằng chiến thắng 7-0 trước Honduras.

U17 Brazil, đội toàn thắng ba trận vòng bảng, sẽ đối đầu Mozambique. Trong khi đó, Italy gặp Tajikistan, Bỉ chạm trán Saudi Arabia và Pháp so tài Uganda.

Ba cặp đấu còn lại gồm Ai Cập gặp Colombia, Serbia đối đầu Trung Quốc và Chile chạm trán Maroc.

Danh sách 16 cặp đấu vòng knock-out U17 World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

Đáng chú ý, U17 Trung Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan và Tajikistan đều vượt qua vòng bảng nhờ thành tích trong nhóm tám đội hạng ba xuất sắc nhất.

Trong khi đó, U17 Việt Nam chính thức dừng bước với một điểm sau ba trận, ghi năm bàn và thủng lưới tám lần. Chủ nhà Qatar cũng không vượt qua vòng bảng.

Vòng 32 đội diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, hứa hẹn những cuộc đối đầu hấp dẫn khi các ứng viên vô địch bước vào giai đoạn quyết định.

Video highlights U17 Nhật Bản 7-0 Honduras

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