Xabi Alonso đang hướng tới sơ đồ không tiền đạo cắm?

Vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 7 vòng đấu có thể nói là một kết quả không tồi đối với một tân huấn luyện viên như Xabi Alonso. Nhưng trên hết, với những gì mà Chelsea đang thể hiện thì dường như Xabi Alonso đã xác định được một hệ thống phù hợp với những gì mà câu lạc bộ đang có.

Pedro Neto (số 7) từ cánh phải xâm nhập vào vòng cấm của Everton ghi bàn trong trận Chelsea thắng Everton 2-0.

Sau 7 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, Chelsea đang có 4 trận thắng 1 trận hòa và 2 trận thua, có được 13 điểm xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, kém vị trí thứ 3 của Brighton 3 điểm và hơn vị trí thứ 5 của Liverpool 1 điểm. Đây có thể nói là một kết quả không phải quá xuất sắc, nhưng cũng không hề tệ đối với một tân huấn luyện viên đang phải xây dựng lại mọi thứ như Xabi Alonso.

Có lẽ việc không đưa về một tiền đạo cắm chất lượng cao mà chỉ đưa về một lão tướng như Danny Welbeck, thậm chí còn đẩy tiền đạo Nicolas Jackson sang Aston Villa trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 vừa qua, đã khiến cho không ít người hâm mộ phải đặt câu hỏi về chất lượng hàng công dưới thời Xabi Alonso. Bởi đơn giản là những cái tên còn lại như Estevao, Joao Pedro, Pedro Neto… đều không phải là mẫu tiền đạo cắm thực thụ, đều có xu hướng di chuyển rộng hoặc dạt biên.

Chelsea đúng là đã có những chệch choạc nhất định trong giai đoạn đầu mùa giải, nhưng đó cũng là điều hoàn toàn bình thường, bởi Xabi Alonso đang phải xây dựng một hệ thống kỹ chiến thuật hoàn toàn mới và các cầu thủ cần có thời gian để thích nghi với nó. Và cho đến thời điểm hiện tại, cơ cấu sơ đồ chiến thuật mới dưới thời vị huấn luyện viên này đã dần thành hình, đồng thời cũng lý giải những quyết định về nhân sự của ông trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Lý giải cho việc đưa Danny Welbeck về chứ không phải là mẫu tiền đạo cắm nào chất lượng cao hơn, đó là bởi Xabi Alonso đang hướng tới một sơ đồ không tiền đạo cắm, và Danny Welbeck chỉ đơn giản là một lựa chọn thay đổi về mặt chiến thuật trong thời gian ngắn, điều mà cầu thủ này hoàn toàn đáp ứng được. Trong sơ đồ chiến thuật này, 4 cái tên là Joao Pedro, Pedro Neto, Morgan Rogers và Cole Palmer sẽ liên tục di chuyển hoán đổi vị trí cho nhau, sử dụng các đường leo biên xuống đáy biên là những phương án tấn công chính, các cầu thủ tấn công sẽ lựa thời điểm xâm nhập vào vòng cấm địa đối phương tìm cơ hội dứt điểm.

Joao Pedro (số 9) xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền từ biên vào trong trận Chelsea thắng Bournemouth 5-1.

Những bài tấn công hiệu quả thường thấy của Chelsea dưới thời Xabi Alonso là những đường tấn công biên, từ đó tung ra những đường căng ngang vào trong, hoặc nhả bóng về cho tuyến 2 dứt điểm. Với Pedro Neto bên cánh phải, Morgan Rogers bên cánh trái, Joao Pedro và Cole Palmer đón bóng hoặc xâm nhập thẳng vào vòng cấm, Chelsea đang có nhiều điểm tấn công vừa khó đề phòng vừa không phụ thuộc vào bất cứ điểm đến cố định nào trong vòng cấm địa đối phương.

Ngoài ra, cái tên tạo nên sự ổn định nhất ở tuyến giữa Chelsea lại không phải là ngôi sao như Moises Caicedo, Romeo Lavia Morgan Rogers và Cole Palmer, mà là lão tướng đã 36 tuổi Jordan Henderson. Là cái tên mà Xabi Alonso nhất định phải đưa về trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 vừa qua, tạo nên rất nhiều thắc mắc khi không ít người cho rằng đây đã là một cầu thủ… hết thời. Nhưng thực tế đã chứng minh đây là một lựa chọn đúng đắn của Xabi Alonso.

Có thể nói Jordan Henderson đang bù đắp điểm mà các cầu thủ Chelsea đang thiếu, đó là một điểm neo tạo nên sự ổn định về mặt lối chơi, về mặt tinh thần thi đấu. Jordan Henderson thi đấu không phải quá xuất sắc, nhưng luôn là người ổn định nhất trong đội hình, tạo nên chỗ dựa về mặt tinh thần cho các cầu thủ trẻ. Kinh nghiệm cùng khả năng lãnh đạo của Jordan Henderson là điều không cần phải bàn cãi, khi mà đội trưởng Reece James thường xuyên nghỉ thi đấu do chấn thương, thì sự có mặt của Jordan Henderson trên sân là cực kỳ cần thiết.

Mọi cái vẫn đang bắt đầu đối với Xabi Alonso tại Chelsea, nhưng với những gì mà ông đã và đang thể hiện trong thời gian qua, có lẽ câu lạc bộ đã có thể trao niềm tin lớn hơn đối với sự phát triển trong tương lai. Trước mắt khả năng tranh chấp ngôi vô địch Ngoại hạng Anh là chưa quá khả thi, nhưng nếu cứ làm tốt như hiện tại, thì có thể sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác trong mùa giải tới.