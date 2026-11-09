Xabi Alonso công khai chỉ trích dàn hậu vệ Chelsea

Levi Colwill bị thay ra vì pha phạm lỗi với Brobbey dẫn đến quả phạt đền định đoạt trận đấu. Tiền đạo người Hà Lan cũng khiến Wesley Fofana có ngày thi đấu vất vả trên sân Ánh Sáng.

Thất bại khiến Chelsea tụt xuống vị trí thứ 5. Xabi Alonso bác bỏ nhận định Brobbey đã lấn lướt hàng thủ của ông, nhưng thừa nhận:

Xabi Alonso không hài lòng với cách phòng ngự của Chelsea - Ảnh: Shutterstock

"Từ những tình huống tưởng chừng chẳng có gì, cậu ấy vẫn tạo ra được vài cơ hội. Brobbey còn kiếm được quả phạt đền, dù chúng tôi đã tập cách đối phó với những pha bóng như thế.

Brobbey hoàn toàn có thể bị kiềm tỏa, miễn là chúng tôi phòng ngự tốt hơn hôm nay.

Tôi cho rằng vấn đề nằm ở cách chúng tôi xử lý tình huống đó. Chelsea hoàn toàn có thể phòng thủ tốt hơn."

Trước đấy ít phút, Cole Palmer bị Luke O’Nien xô ngã. VAR kiểm tra tình huống, Chelsea vẫn không được hưởng phạt đền.

Ngay sau đó, Colwill trong nỗ lực truy cản đã gạt chân Brobbey, tạo cơ hội để Enzo Le Fee bình tĩnh dứt điểm thành công từ chấm 11 m.

HLV người Tây Ban Nha nói: "Tôi chưa xem lại pha bóng của Cole Palmer, nhưng có người nói rằng có cơ sở để thổi phạt đền.

Còn ở tình huống kia, tôi không hài lòng với cách chúng tôi phòng ngự. Đó là pha bóng có thể tránh được và các hậu vệ đã tập cách xử lý. Việc để đối thủ kiếm được quả phạt đền là điều đáng tiếc."

Chelsea thực hiện 648 đường chuyền, so với 292 của Sunderland, nhưng chỉ có 4 cú sút trúng đích. Dù kiểm soát bóng tới 69%, đội khách phần lớn chỉ luân chuyển bóng từ cánh này sang cánh kia và gặp khó trong khâu tấn công khi tiền đạo Joao Pedro vắng mặt vì chấn thương.

Alonso nói thêm: "Chúng tôi nhớ Joao Pedro. Dù thắng hay thua, đội vẫn cảm nhận rõ sự thiếu vắng của những cầu thủ đang chấn thương. Chúng tôi mong họ sớm trở lại vì họ rất quan trọng."