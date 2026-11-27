Chelsea đứng thứ 8 Premier League với 16 điểm sau 11 vòng, kém ổn định cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Xabi Alonso đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Chelsea. Sau 11 vòng Premier League mùa 2026/27, đội bóng thành London đứng thứ 8 với 16 điểm, kém nhóm dẫn đầu và chưa tạo được sự ổn định như kỳ vọng.

Chelsea thắng 5, hòa 1 và thua 5 trận. Đáng lo ngại hơn, đội bóng ghi 20 bàn nhưng cũng nhận số bàn thua tương tự. Hàng công có khả năng tạo ra khác biệt, song hệ thống phòng ngự thường xuyên mắc sai lầm khiến những nỗ lực phía trên trở nên vô nghĩa.

Hai thất bại liên tiếp trước Sunderland và Leeds United càng khiến tình hình thêm căng thẳng. Sau khi thua Sunderland 0-1 trên sân khách, Chelsea trở về Stamford Bridge nhưng tiếp tục nhận thất bại 1-4 trước Leeds hôm 21/11.

Leeds thậm chí phải chờ 27 năm mới lại giành chiến thắng tại Stamford Bridge. Kết quả này khiến Chelsea tụt từ vị trí thứ 5 xuống thứ 8 trên bảng xếp hạng. Theo Reuters, Alonso thừa nhận các học trò trở nên mong manh về tâm lý và đánh mất niềm tin sau khi đối thủ gỡ hòa.

Dù vậy, nội bộ Chelsea vẫn thể hiện sự ủng hộ dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha. Ban lãnh đạo đội bóng hiểu rằng Alonso cần thời gian để xây dựng lối chơi. Tuy nhiên, những kết quả gần đây đặt ra yêu cầu phải sớm có sự điều chỉnh nếu Chelsea không muốn tiếp tục tụt lại trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.

Alonso phải thay đổi chiến thuật

Một trong những vấn đề lớn nhất của Chelsea nằm ở việc Alonso chưa tìm được hệ thống phù hợp với nhân sự hiện có.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng muốn xây dựng lối chơi bất đối xứng, sử dụng các hậu vệ biên dâng cao để tạo ưu thế quân số trong tấn công. Cách vận hành này gợi nhớ đến Bayer Leverkusen bất bại mùa 2023/24, đồng thời giúp Alonso giải quyết bài toán sử dụng Morgan Rogers và Cole Palmer cùng lúc.

Xabi Alonso đau đầu khi nhiều trụ cột như Caicedo, Reece James và Lacroix gặp vấn đề thể lực.

Tuy nhiên, sự thiếu kết nối trong những pha phối hợp cuối cùng buộc ông phải điều chỉnh. Estêvão được trao vai trò tạo đột biến, trong khi Rogers dịch chuyển sang khai thác khoảng trống ở phía đối diện. Ở hàng phòng ngự, Chelsea chuyển sang cách bố trí truyền thống hơn nhằm duy trì cự ly đội hình.

Những thay đổi chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Chelsea vẫn thường xuyên mất tập trung, đặc biệt sau khi nhận bàn thua. Hàng thủ thiếu chắc chắn khiến đội bóng khó bảo vệ thành quả, trong khi tuyến trên chưa đủ hiệu quả để bù đắp những sai sót.

Alonso vì thế đứng trước bài toán khó: tiếp tục kiên trì với triết lý ban đầu hay điều chỉnh mạnh mẽ để giúp Chelsea nhanh chóng tìm lại sự ổn định.

Chấn thương tiếp tục ám ảnh Alonso

Khó khăn của Alonso còn đến từ tình trạng thiếu hụt nhân sự. Tại Real Madrid, chiến lược gia này từng phải xoay xở với đội hình sứt mẻ trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ. Khi chuyển sang Chelsea, tình cảnh tương tự lại xuất hiện.

Trong trận El Clasico cuối cùng dẫn dắt Real Madrid, Alonso phải sử dụng hàng phòng ngự chắp vá gồm Asencio, Tchouameni, Alaba và Carreras. Bellingham cùng Ceballos đá cặp ở tuyến giữa, trong khi Mastantuono hỗ trợ Mbappe trên hàng công.

Tại Chelsea, Moises Caicedo liên tục gặp vấn đề thể lực. Trung vệ Lacroix chấn thương đúng vào giai đoạn đội bóng cần sự ổn định. Đội trưởng Reece James phải nghỉ thi đấu từ giữa tháng 11, còn Jorrel Hato đã bỏ lỡ bốn trận và chưa thể trở lại.

Chelsea cần đánh bại Nottingham Forest để chấm dứt chuỗi hai thất bại liên tiếp tại Premier League.

Những sự vắng mặt này ảnh hưởng trực tiếp đến cách vận hành của Chelsea. Alonso mất đi những nhân tố quan trọng ở cả tuyến giữa lẫn hàng phòng ngự, buộc ông phải sử dụng các phương án thay thế trong bối cảnh kết quả liên tục đi xuống.

Tuy nhiên, chấn thương không thể trở thành lời giải thích duy nhất. Chelsea còn phải cải thiện khả năng phản ứng sau khi nhận bàn thua, duy trì sự tập trung và tìm cách kiểm soát trận đấu tốt hơn.

Trước mắt, chuyến làm khách Nottingham Forest ngày 27/11 là cơ hội để Alonso chặn đà sa sút. Sau đó, Chelsea tiếp tục gặp Crystal Palace vào ngày 2/12. Hai trận đấu có ý nghĩa quan trọng với nỗ lực trở lại nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Alonso cần nhanh chóng đưa các trụ cột trở lại, đồng thời tìm ra cách hạn chế những sai lầm cá nhân. Sau 11 vòng đấu, Chelsea vẫn còn cơ hội cải thiện vị trí, nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha không thể để những vấn đề kéo dài thêm.