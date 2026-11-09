Xabi Alonso chỉ trích các học trò yếu kém sau trận thua Sunderland

Levi Colwill trở thành tâm điểm chỉ trích khi phạm lỗi với Brian Brobbey trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền quyết định trận đấu.

Trung vệ này sau đó bị thay ra, trong khi trước đó cũng gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với tiền đạo người Hà Lan. Wesley Fofana cũng không thể kiểm soát tốt Brobbey trong những pha tranh chấp.

Sau thất bại, Alonso thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong cách phòng ngự của Chelsea. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha phủ nhận việc Brobbey hoàn toàn áp đảo các hậu vệ đội bóng, nhưng thừa nhận các học trò đã phòng ngự thiếu hiệu quả và không hoàn thành nhiệm vụ.

"Từ gần như không có gì, cậu ấy đã tạo ra một vài cơ hội. Cậu ấy cũng kiếm được quả phạt đền, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho những tình huống như vậy", Alonso nhận xét.

Xabi Alonso chỉ trích gay gắt hàng phòng ngự của đội nhà sau trận thua trước Sunderland. Nguồn: Shutterstock Editorial

Khi được hỏi liệu Brobbey có phải mẫu tiền đạo không thể ngăn cản hay không, Alonso đáp: "Không, cậu ấy không phải là bất khả chiến bại. Cậu ấy hoàn toàn có thể bị ngăn chặn, nhưng điều đó đòi hỏi chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn những gì đã thể hiện hôm nay".

Chelsea còn có lý do để phàn nàn về công tác trọng tài khi không được hưởng phạt đền sau tình huống Cole Palmer bị Luke O'Nien phạm lỗi. VAR đã kiểm tra nhưng quyết định cuối cùng không thay đổi. Đáng tiếc, ngay sau đó, Colwill lại phạm lỗi với Brobbey trong vòng cấm, tạo điều kiện để Enzo Le Fee ghi bàn duy nhất từ chấm 11 m.

Alonso cho biết ông chưa xem lại tình huống của Palmer, nhưng được thông báo rằng Chelsea có cơ sở để được hưởng phạt đền. "Tôi chưa xem lại pha bóng của Cole, nhưng tôi được biết đó có thể là một quả phạt đền hợp lệ và trọng tài hoàn toàn có thể đưa ra quyết định thổi phạt".

Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha đặc biệt thất vọng với cách các học trò phòng ngự trong tình huống dẫn đến bàn thua. Ông cho rằng đây là sai lầm hoàn toàn có thể tránh được, nhất là khi Chelsea đã dành cả tuần để tập luyện cho những tình huống tương tự.

"Tôi không hài lòng với cách chúng tôi phòng ngự trong tình huống đó. Đây là điều hoàn toàn có thể tránh được, một tình huống chúng tôi đã tập luyện suốt cả tuần. Để thủng lưới từ một quả phạt đền như vậy rõ ràng không tốt cho đội bóng", Alonso nhấn mạnh.

Hàng phòng ngự không thể kiềm chế được tiền đạo người Hà Lan Brian Brobbey. Nguồn: Alamy

Thất bại trước Sunderland cũng phơi bày những vấn đề trong khả năng tấn công của Chelsea. Đội khách kiểm soát bóng tới 69%, thực hiện 648 đường chuyền, nhiều hơn đáng kể so với 292 đường chuyền của đối thủ. Tuy nhiên, sự vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng không được chuyển hóa thành hiệu quả trên sân khi Chelsea chỉ có bốn cú sút trúng đích.

Việc thiếu vắng tiền đạo Joao Pedro vì chấn thương cũng ảnh hưởng đáng kể đến sức tấn công của đội bóng thành London. Alonso thừa nhận Chelsea đang nhớ những cầu thủ quan trọng phải nghỉ thi đấu và hy vọng họ sớm trở lại.

Alonso cho biết Chelsea cần tận dụng quãng thời gian sắp tới để giúp các cầu thủ hồi phục, đồng thời tìm cách thích nghi với lực lượng hiện có. "Bây giờ, chúng tôi cần tận dụng thời gian để giúp họ hồi phục. Tuy nhiên, với những cầu thủ đang có, chúng tôi phải chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Tình hình hiện tại khá khó khăn khi có người vắng mặt, người khác trở lại và đội bóng phải liên tục điều chỉnh".

Kỳ nghỉ quốc tế sắp tới được xem là cơ hội để các cầu thủ Chelsea giải tỏa áp lực sau thất bại đáng thất vọng. Chelsea hoàn toàn có thể sẽ trở lại với tinh thần quyết tâm cao hơn để tiếp tục chiến đấu trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải.