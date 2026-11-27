Xã Yên Xuân: Tiếp dân, giải quyết kiến nghị của người dân
Sáng 26/11, UBND xã Yên Xuân đã tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ nhằm trực tiếp lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Tại buổi tiếp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến hai lĩnh vực đất đai và vệ sinh môi trường; làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền của các phòng ban chuyên môn, đồng thời đề xuất hướng giải quyết phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-yen-xuan-tiep-dan-giai-quyet-kien-nghi-cua-nguoi-dan-246261127195957153.htm