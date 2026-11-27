Dịp Black Friday năm nay, nhiều cửa hàng thời trang tại Hà Nội triển khai các chương trình khuyến mại với mức giảm giá lên tới 80% nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Ghi nhận ngày 27/11 tại một số tuyến phố dù các chương trình ưu đãi khá đa dạng, người tiêu dùng vẫn cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn sản phẩm.