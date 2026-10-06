Xã Yên Từ triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Từ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên. Địa phương đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại thôn và các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Sau sắp xếp, Đảng bộ xã có 37 tổ chức đảng với 1.826 đảng viên. Công tác phát triển, quản lý đảng viên được thực hiện chặt chẽ. 9 tháng đầu năm, toàn đảng bộ đã kết nạp 56 đảng viên mới (đạt 102% chỉ tiêu năm 2026).

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện thường xuyên. Trong 9 tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiến hành kiểm tra 4 tổ chức đảng và 10 đảng viên; giám sát chuyên đề 3 tổ chức đảng và 8 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra 5 tổ chức đảng và 15 đảng viên; giám sát chuyên đề 4 tổ chức đảng và 14 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ ra hạn chế, yêu cầu khắc phục, nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường hướng dẫn đảng viên sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, đến nay, đạt 99,14%; hoàn thành chỉnh lý, số hóa và tạo lập hồ sơ đảng viên theo quy định.

Về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các ngành, lĩnh vực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, giải phóng mặt bằng và triển khai các công trình, dự án được tập trung thực hiện. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng đạt 21,06 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 29,788 tỷ đồng (bằng 41,92% kế hoạch).

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, góp phần ổn định tình hình địa bàn. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy xã Yên Từ xác định: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tập trung lãnh đạo những nội dung tiến độ còn chậm, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả đầu ra. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương và hiệu quả phối hợp trong hệ thống chính trị; duy trì chế độ làm việc, giao ban, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Đẩy nhanh đầu tư công, giải ngân, bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, tài nguyên, môi trường, thu ngân sách.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, xây dựng đời sống văn hóa; giữ vững an ninh, trật tự, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới hoạt động, tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận và giám sát, phản biện xã hội.