Nhà văn hóa thôn Tân Minh, xã Yên Trị là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của khu dân cư.

Trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vừa qua ở thôn Tân Minh, tiếng chiêng hòa cùng lời ca, tạo nên không khí vui tươi, gần gũi. Qua các tiết mục do người dân chuẩn bị và biểu diễn, tiếng chiêng, trang phục truyền thống của đồng bào Mường được giới thiệu đến những người dự ngày hội. Thôn Tân Minh có 412 hộ với 1.657 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm 88,5%. Năm 2026, thôn có 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Người dân đã trồng 2,8km đường hoa, duy trì 2,5km đường điện chiếu sáng và thường xuyên vệ sinh 7km đường tự quản. NVH thôn là nơi để người dân tập văn nghệ, tổ chức giao lưu thể thao và bàn bạc các công việc chung của KDC.

Bà Phạm Thị Hiên, thôn Tân Minh chia sẻ: Sau khi 3 thôn sáp nhập, địa bàn rộng, người dân có thêm dịp gặp gỡ qua những buổi văn nghệ, bóng chuyền và họp bàn công việc chung. NVH duy trì hoạt động thường xuyên giúp bà con gần gũi hơn, đồng thời tạo điều kiện để trẻ em, thanh niên tìm hiểu những nét văn hóa của đồng bào Mường.

Ở thôn Đại Đồng, NVH còn là nơi người dân trao đổi những vấn đề về sản xuất, tiêu thụ nông sản, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế... Như tại hội nghị của Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Đồng, các thành viên cùng cán bộ chuyên môn, đại diện doanh nghiệp liên kết bàn về sản xuất, tiêu thụ bưởi Diễn. Những vấn đề gắn với vườn cây, chất lượng sản phẩm và đầu ra được trao đổi. NVH trở thành điểm kết nối người sản xuất với cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, phục vụ trực tiếp công việc làm ăn của các hộ dân.

Những hoạt động ở thôn Tân Minh, Đại Đồng cho thấy NVH phục vụ nhiều nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, sau sắp xếp, một số thôn mới được hình thành từ 2 hoặc 3 thôn nên cùng quản lý nhiều NVH, khu thể thao. Việc bố trí hoạt động phù hợp tại từng điểm sẽ giúp duy trì công năng sẵn có và tạo điều kiện mở rộng phong trào văn hóa, thể thao trên toàn xã.

Năm 2026, các NVH, khu thể thao phục vụ nhiều hội thi, ngày hội và hoạt động thể thao quần chúng. Đại hội Thể dục thể thao xã Yên Trị lần thứ I cùng các cuộc giao lưu tại cơ sở tạo thêm sân chơi cho người dân. Các môn bóng chuyền, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy thu hút nhiều lứa tuổi tham gia. Ẩm thực, trang phục và những nét văn hóa truyền thống cũng được giới thiệu trong các hoạt động cộng đồng. Để hỗ trợ hoạt động tại cơ sở, xã bổ sung 5 bộ thiết bị âm thanh cho NVH tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ 25 bộ chiêng Mường cho các đội văn nghệ. Xã cũng chú trọng duy trì các đội văn nghệ, tạo điều kiện để người am hiểu hướng dẫn lớp trẻ sử dụng chiêng, từng bước trao truyền nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Mường. Đồng chí Bùi Huyên, Chủ tịch UBND xã Yên Trị cho biết: Sau sắp xếp thôn, xã xác định việc tổ chức, khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng. Địa phương sẽ tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, phân công rõ trách nhiệm quản lý, đổi mới nội dung hoạt động theo nhu cầu của từng KDC. Cùng với phát triển văn nghệ, thể thao quần chúng, xã chú trọng bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, gắn hoạt động văn hóa với giới thiệu hình ảnh, sản phẩm và tiềm năng của địa phương. Mục tiêu là đưa mỗi NVH, khu thể thao trở thành điểm sinh hoạt gần gũi, thiết thực với người dân. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Ban quản lý thôn trong vận động người dân tham gia hoạt động tại cơ sở; duy trì đội văn nghệ, câu lạc bộ thể thao. Khuyến khích người dân đề xuất nội dung, trực tiếp tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu của từng KDC.

Với Yên Trị, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa là tổ chức, sử dụng tốt các công trình hiện có, phù hợp với 21 thôn sau sắp xếp. Khi NVH có hoạt động gắn với đời sống, khu thể thao thu hút người dân tập luyện, mỗi công trình sẽ trở thành điểm gặp gỡ, trao đổi kiến thức và gìn giữ bản sắc, phong tục của đồng bào các dân tộc. Đây cũng là điều kiện quan trọng để củng cố tình đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, giàu bản sắc.