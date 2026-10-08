Xã Yên Thổ phối hợp ký kết đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Theo nội dung ký kết, UBND xã Yên Thổ chủ động rà soát nguồn lao động, tuyên truyền, vận động và kết nối người lao động với các thông tin tuyển sinh, tuyển dụng. Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện tư vấn, tuyển sinh, tổ chức đào tạo nghề và các chế độ hỗ trợ đối với học viên. Công ty Xây lắp Mỏ - TKV thông tin nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận lao động sau đào tạo. Phấn đấu hằng năm phối hợp tư vấn, vận động, tuyển chọn từ 30 - 50 lao động trên địa bàn xã tham gia học nghề và làm việc tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Đại diện UBND xã Yên Thổ, Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty Xây lắp Mỏ - TKV ký kết biên bản phối hợp.

Từ năm 2016 đến nay, xã Yên Thổ có trên 180 lao động tham gia học tập tại Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam và làm việc tại các đơn vị thuộc TKV; người lao động có việc làm, thu nhập và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Việc ký kết phối hợp góp phần gắn đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm cho lao động địa phương. Qua đó, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.