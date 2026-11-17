Xã Yên Thổ hiện có 3.534 thanh niên từ 16 - 30 tuổi, trong đó, có 215 đoàn viên sinh hoạt tại 35 chi đoàn.

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã Yên Thổ với thanh niên năm 2026.

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên nêu 25 nhóm câu hỏi, kiến nghị tập trung vào các vấn đề: hỗ trợ vay vốn ưu đãi để khởi nghiệp, phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ nông sản địa phương, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao kỹ năng số cho thanh niên vùng cao, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động Đoàn sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Các ý kiến, kiến nghị được Chủ tịch UBND xã và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ những cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên và ghi nhận các đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, khởi nghiệp và phát triển kinh tế tại địa phương.

Nhân dịp này, UBND xã tặng giấy khen 3 đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế giỏi tiêu biểu năm 2026.