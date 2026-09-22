Xã Yên Thế đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Nhân

Sau hơn 48 năm kể từ ngày hy sinh, hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Nhân được đưa từ Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 - Tây Ninh về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Hiệp, xã Yên Thế, thành phố Bắc Ninh, trong niềm xúc động của gia đình, đồng đội và Nhân dân địa phương.

Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Nhân được tổ chức trang trọng tại địa phương.

Liệt sĩ Phạm Văn Nhân sinh năm 1956, quê quán xóm Đình, khu 2, Thị Cầu, Bắc Ninh, nay là phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh. Ngày 17/5/1978, đồng chí Phạm Văn Nhân anh dũng hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mang cấp bậc, chức vụ Tiểu đội trưởng, thuộc đơn vị C25, E64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3.

Thủ tướng Chính phủ đã cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” theo Quyết định số 445/TTGa ngày 13/6/1979. Sau khi hy sinh, hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 - Tây Ninh, vị trí mộ số 52-B4-KC6.

Trong suốt nhiều năm, thân nhân liệt sĩ luôn mong muốn được đón người thân về an nghỉ tại quê nhà để gia đình, họ tộc và Nhân dân thường xuyên thăm viếng, tưởng niệm. Được sự quan tâm, hướng dẫn, phối hợp của các cơ quan chức năng, ông Phạm Văn Hùng, em ruột - người thờ cúng liệt sĩ, cùng gia đình đã thực hiện việc di chuyển hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Nhân từ Tây Ninh về xã Yên Thế.

Tại lễ truy điệu và an táng, lãnh đạo UBND xã Yên Thế bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của liệt sĩ Phạm Văn Nhân. Khẳng định cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân người có công; giữ gìn, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ, giáo dục thế hệ trẻ trân trọng giá trị của hòa bình.