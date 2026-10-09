Xã Yên Sơn tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn

Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn.

Tại chương trình, cán bộ Công an xã truyền đạt những nội dung cơ bản của pháp luật về trật tự ATGT; các quy tắc tham gia giao thông an toàn, trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và những hành vi vi phạm thường gặp. Đồng thời, phân tích các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông; hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông...

Người dân thực hành kỹ năng lái xe an toàn

Cũng tại chương trình, các đại biểu còn được thực hành kỹ năng lái xe an toàn, xử lý các tình huống có thể phát sinh khi tham gia giao thông, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện, chủ động phòng tránh tai nạn, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Cán bộ Công an xã phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT

Thông qua chương trình, nâng cao nhận thức, chuyển biến hành vi của cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân trong chấp hành pháp luật về TTATGT; từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.