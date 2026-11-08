Xã Yên Phong khai mạc giải đua xe đạp địa hình năm 2026

Các vận động viên nỗ lực bứt tốc về đích.

Tham gia Giải có 150 vận động viên đến từ 23 câu lạc bộ, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung cá nhân và đồng đội, với 3 nhóm tuổi đối với nam và 2 nhóm tuổi đối với nữ. Cự ly thi đấu là 30km. Giải đấu thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người dân, tạo không khí sôi nổi, hào hứng.

Kết thúc Giải, Ban Tổ chức trao giải cá nhân cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở từng nội dung. Ở nội dung nữ trẻ, giải Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Yến (số đeo 150); nội dung nữ trung niên, vận động viên Trần Kim Liên (số đeo 183) giành giải Nhất.

Ở nội dung nam trẻ, vận động viên Đinh Như Linh (số đeo 31) giành giải Nhất; nội dung nam trung niên, vận động viên Hồ Xuân Duy (số đeo 38) giành giải Nhất; nội dung nam cao tuổi, vận động viên Tạ Văn Đạc (số đeo 120) giành giải Nhất.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên.

Ở nội dung đồng đội, các giải Nhất thuộc về CLB Xe đạp Thái Nguyên ở hai nhóm nữ trẻ và nữ trung niên; CLB MTB Sóc Sơn ở nhóm nam cao tuổi; CLB Trung Thành Hà Nội ở nhóm nam trung niên và CLB Hải Phòng ở nhóm nam trẻ.

Giải đua xe đạp địa hình mở rộng xã Yên Phong lần thứ I năm 2026 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 – 4/11/2026), góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong nhân dân.