Xã Yên Mô tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đại tá Trần Đăng Dũng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo xã Yên Mô trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã Yên Mô cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác giám định ADN.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; Đại tá Trần Đăng Dũng, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Sở Y tế, Sở Nội vụ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Mô hiện có 1.342 phần mộ, trong đó 849 phần mộ chưa xác định được thông tin. Đây là nghĩa trang có số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin lớn nhất tỉnh Ninh Bình. Các phần mộ được quy tập qua nhiều thời kỳ, trải qua nhiều lần tôn tạo; hồ sơ lưu trữ chưa đầy đủ, gây khó khăn cho công tác rà soát, đối chiếu và xác định danh tính.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Mô tham luận tại hội nghị.

Xác định việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin; phân công nhiệm vụ cụ thể. Công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương, từ rà soát hồ sơ, khảo sát thực địa, lập sơ đồ, đánh số phần mộ đến xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, hậu cần và quản lý mẫu. Các lực lượng quân sự, công an, y tế cùng cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn.

Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai qua hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và lồng ghép tại hơn 100 hội nghị, buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Địa phương tổ chức gặp gỡ, trao đổi với trên 300 lượt thân nhân liệt sĩ; đăng tải hơn 100 tin, bài và thực hiện 130 lượt phát thanh tuyên truyền. Các tổ chức chính trị - xã hội đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia trồng hoa, vệ sinh môi trường, chỉnh trang phần mộ; phối hợp cắm hoa, thắp hương tri ân, tổ chức tọa đàm “Câu chuyện một thời hoa lửa” và rà soát thông tin phục vụ trao ảnh liệt sĩ đã được phục dựng cho thân nhân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã gửi thư ngỏ vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong, ngoài xã ủng hộ kinh phí, vật chất, ngày công và cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ. Qua vận động, đã tiếp nhận trên 861 triệu đồng, góp phần bảo đảm các điều kiện phục vụ nhiệm vụ.

Trước khi triển khai đồng loạt, xã tham gia chương trình làm điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phong Doanh, học tập kinh nghiệm tại phường Tây Hoa Lư; đồng thời khảo sát thực địa, tham khảo ý kiến chuyên môn để lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện từng khu mộ.

Tại những vị trí đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, địa phương áp dụng phương pháp đào ngách từ vị trí giữa hai phần mộ để tiếp cận hai phần mộ trong cùng một hố đào. Cách làm giúp giảm khối lượng đào đắp, hạn chế ảnh hưởng đến kết cấu phần mộ, tiết kiệm nhân công, vật tư, chi phí và thời gian, đồng thời bảo đảm yêu cầu chuyên môn và sự tôn nghiêm của nghĩa trang.

Đến ngày 21/7/2026, xã đã hoàn thành lấy mẫu tại 849/849 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Mô, thu được 802 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN, sớm hơn 149 ngày so với kế hoạch dự kiến hoàn thành trước ngày 20/12/2026.

Sau khi lấy mẫu, địa phương tiếp tục tu sửa, chỉnh trang nghĩa trang, lát lại toàn bộ sân nền, vệ sinh cảnh quan và khắc phục những khu vực bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện…

Năm 2027, xã Yên Mô tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan chuyên môn triển khai xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để lấy mẫu giai đoạn 2 đối với 156 phần mộ còn thiếu thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Mô khi có văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong quá trình khai quật, thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN; từ đó nêu rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đánh giá cao sự quyết tâm, cố gắng, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, xã tiếp tục triển khai việc lấy mẫu của thân nhân liệt sĩ đối với các phần mộ còn thiếu thông tin. Khẩn trương tổ chức thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp nghĩa trang để phục vụ cho việc an táng hài cốt liệt sĩ sau khi đón hài cốt liệt sĩ trở về. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân để cung cấp các thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để bảo đảm thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ…

Lãnh đạo xã Yên Mô trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã Yên Mô cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác giám định ADN.

Tại hội nghị, xã đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 trên địa bàn xã.