Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Dự chương trình có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; Trung tâm Văn hóa tỉnh; ông Nguyễn Xuân Thành, Uỷ viên BCH Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Uỷ viên BCH Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành; lãnh đạo xã Yên Mô; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Yên Mô (cũ); các vị chức sắc tôn giáo; đông đảo nhân dân…

Năm 2026, xã Yên Mô đã phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, giành được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Riêng về lĩnh vực văn hóa, xã hội, các hoạt động an sinh xã hội và giữ gìn bình yên khu dân cư được triển khai rất thiết thực: hơn 23.000 lượt người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí; các lớp chèo, xẩm và vật, võ được duy trì nhằm khôi phục truyền thống văn hóa, nét đặc trưng riêng của địa phương; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi ở hầu hết các thôn, các cơ quan, đơn vị trong xã, thu hút mọi người, mọi nhà tham gia; mô hình xây dựng địa bàn “xã không ma túy" được ra mắt và nhân rộng đến từng thôn, khu dân cư. Công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát được đẩy mạnh, tạo tiền đề vững chắc để xã Yên Mô từng bước hoàn thiện các tiêu chí, hướng tới mục tiêu trở thành phường trong thời gian tới.

Trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mặc dù, xã Yên Mô là một trong những xã có phần mộ liệt sĩ không xác định được thông tin nhiều nhất tỉnh, nhưng bằng cách làm sáng tạo và sự chung tay ủng hộ, quyết tâm, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và các tổ chức, cơ quan, đơn vị, chỉ trong 24 ngày làm việc, xã Yên Mô đã tiến hành khai quật 849 phần mộ, thu nhận 802 mẫu hài cốt liệt sĩ. Xã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Bằng khen.

Năm 2026 là năm đầu tiên xã Yên Mô tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Sự kiện đặc biệt này không chỉ giúp mỗi người ôn lại, tôn vinh những giá trị to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nền văn hóa Việt Nam mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, truyền thống văn hóa và bản sắc quê hương.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hiền trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành trao biển tượng trưng số tiền hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" .

Đồng chí Bùi Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao số tiền tượng trưng hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà “Đại đoàn kết”.

Cũng tại chương trình, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao tặng quà của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho 50 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khó khăn; Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành trao biển hỗ trợ xây 8 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; lãnh đạo xã Yên Mô trao biển hỗ trợ cho 7 gia đình hộ nghèo sửa chữa nhà…

Tiết mục nghệ thuật của các thành viên nhí Câu lạc bộ Nghệ thuật xã.

Tại chương trình, người dân được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ do thành viên các câu lạc bộ, đội nhóm văn nghệ của xã biểu diễn. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026 xã Yên Mô khép lại với màn bắn pháo hoa chào mừng.